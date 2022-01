Innoform

„Innoform goes Europe“

Unter dem Slogan „Innoform goes Europe“ werden die nächsten internationalen Inno-Talks von Innoform stattfinden, die mit dem Branchenverband Flexible Packaging Europe gemeinsam ausgerichtet werden.

Nachdem im Debütjahr 2021 schon über 4000 Gäste vom kostenlosen Flexpackwissen namhafter Referenten profitierten, so sind für 2022 wieder 10 Inno-Talks an jedem 3. Freitag im Monat geplant. Vorträge, Live-Umfragen, Debatten rund um aktuelle Trendthemen in acht deutschsprachigen und einem europäischen Inno-Talk lockten neue Supporter an, die den Fortbestand dieses Formates schon jetzt bis weit ins nächste Jahr sichern.

Neu ist dabei vor allem, dass sechs Inno-Talks in deutscher Sprache und vier Inno-Talks Europe in englischer Sprache stattfinden werden. Im Wechsel werden damit in den deutschen Live-Events vorwiegend technologische Themen erläutert, und in den europäischen Talks dreht sich alles um europäische Vorgaben der Politik, Innovation und strategische Ausrichtung.

Fokus auf strategische Themen

Im Kern bleibt Innoform zwar dem Fokus auf die Technik treu, geht aber insbesondere auf europäischer Ebene stärker auf europäische Themen und Stakeholder zu. Die nächsten drei bis vier Termine und ein Archiv der vergangenen Veranstaltungen finden sich unter www.inno-talk.de – der neuen Internetseite zum Inno-Talk mit einem interessanten Angebot von Fachwissen der Supporter, Blogs und Podcasts zum Inno-Talk für nachhaltig sichere flexible Verpackungen. Betonen will Innoform auch die Materialunabhängigkeit für flexible Verpackungen. Damit werden auch Papier, Bio-Materialien und Aluminium in den Fokus gerückt.

Der Zugriff auf alle Inhalte und weitergehende Informationen ist allerdings auf Personen beschränkt, die vor dem Termin angemeldet und live dabei sind. Dies bezieht sich auf die Kontaktmöglichkeiten mit den Entscheidern der Flexpack-Branche, nun auch verstärkt auf europäischer Ebene. Neu ist auch die Reaktivierung von Instagram, Facebook und Twitter bei Innoform und spezielle Hintergrundinformationen zum Inno-Talk-Format.