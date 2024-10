Nachhaltige Flexodrucklösungen zukunftssicher zu gestalten

XSYS kooperiert mit führenden Industriepartnern

XSYS hat die Ergebnisse seiner erfolgreichen Zusammenarbeit mit namhaften Industriepartnern vorgestellt, die sich der Entwicklung umweltfreundlicherer Flexodrucklösungen widmen. Dieses zukunftsweisende Projekt vereint das Fachwissen aus den Bereichen Druckvorstufe, Druckplatten, Farben, Bedruckstoffe, Sleeves, Plattenmontage und Druck, um neue Maßstäbe für die nachhaltige Produktion flexibler Verpackungen zu setzen.

Auf der Drupa 2024 in Düsseldorf wurde ein flexobedruckter Zip-Beutel präsentiert, der in enger Kooperation mit tesa, Bobst, Follmann, Flexicon und Petroplast entwickelt wurde. Das Projekt entstand als Reaktion auf die steigende Nachfrage von Markeninhabern und Verbrauchern nach nachhaltigeren Produktionsprozessen und qualitativ hochwertigen Endprodukten.

Anzeige

„Wir bei XSYS wissen, wie entscheidend es ist, Innovation durch Zusammenarbeit voranzutreiben. Deshalb arbeiten wir kontinuierlich mit führenden Industriepartnern zusammen, um den Flexodruck als bevorzugtes Druckverfahren langfristig nachhaltig zu gestalten“, erklärte Thomas Strohe, Director of Commercial Excellence bei XSYS. „Dieses bahnbrechende Projekt bringt der gesamten Branche und unseren Kunden erhebliche Vorteile. Jeder Schritt im Prozess trägt dazu bei, die individuellen Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Durch die richtigen Strategien und Partnerschaften lassen sich diese Ziele schneller und effektiver verwirklichen.“

Das vorgestellte Projekt zur Bedruckung eines mit Weiß unterlegten Zip-Beutels nutzte das siebenfarbige ECG-Verfahren (Extended Gamut). Sowohl das Druck- als auch das Kaschiersubstrat bestand aus Polyethylen (PE), was eine vollständig recycelbare Monomaterialkonstruktion ermöglichte. Alle Projektpartner trugen ihre Produktlösungen und ihr Know-how zur erfolgreichen Umsetzung dieser nachhaltigen PE-Verpackung bei:

– XSYS Germany lieferte Flexodruckplatten, Oberflächenrasterungen und Adaptersleeves.

Die nyloflex FTV ist eine Flat-Top-Dot-Flexodruckplatte, die sowohl für Bank- als auch für LED-Belichtung geeignet ist und zur Kostensenkung im Verarbeitungsprozess sowie in der Druckproduktion beiträgt. Der ThermoFlexX-Imager in Kombination mit der Woodpecker-Oberflächenrasterung Nano kam für die ECG-Prozessfarben zum Einsatz, während die Nevis-Variante für den Druck von Weiß mit verbesserter Deckkraft und Opazität verwendet wurde. Die Woodpecker-Rasterung ermöglicht höchste Druckqualität bei reduziertem Farbverbrauch, was zu geringeren Betriebskosten, schnellerer Trocknung und höheren Druckgeschwindigkeiten führt. Der rotec CFX-Adapter aus Kohlefaser, optimiert mit einem Eco Xtra-Ring, minimiert Vibrationen im Fortdruck und ermöglicht eine einfachere Plattenmontage sowie einen um 90 % reduzierten Druckluftverbrauch.

– tesa stellte selbstklebende Montagesleeves zur Verfügung.

Das tesa Twinlock-System bietet eine wiederverwendbare und nachhaltigere Lösung für die Plattenmontage. Diese kompressiblen Sleeves mit einer reaktivierbaren Klebeschicht ersetzen das Klischeeklebeband, verhindern Abfälle und verbessern die CO₂-Bilanz. Die eingesetzten Twinlock-Montagesleeves wurden in Kombination mit den rotec Hybrid TL Basishülsen von XSYS verwendet, die durch ihr geringeres Gewicht eine ergonomischere und effizientere Handhabung ermöglichen.

– Gedruckt wurde auf der Flexodruckmaschine Master CI bei Bobst Bielefeld.

Mit einer Druckgeschwindigkeit von bis zu 800 m/min kombiniert diese nahezu vollautomatische Highend-CI-Flexodruckmaschine modernste Technologien mit intelligenten Funktionen, um höchste Produktivität, Prozessstabilität und Flexibilität zu gewährleisten – unabhängig von der Qualifikation des Bedieners. Diese Maschine ermöglicht eine überragende Druckqualität und reduziert gleichzeitig den ökologischen Fußabdruck von Verpackungen, da auch recycelbare Materialien hochqualitativ bedruckt und veredelt werden können. Dank des hohen Automatisierungsgrades werden manuelle Eingriffe und Materialabfälle erheblich reduziert.

– Follmann steuerte wasserbasierte Druckfarben bei.

Das Folco-Sortiment umweltfreundlicher Druckfarben wurde speziell für den Druck flexibler Verpackungen entwickelt und bietet erhebliche Vorteile in den Bereichen Sicherheit, Umwelt und Gesundheit. Da diese Farben keine Lösungsmittel (VOC) enthalten, entfallen teure Abluftreinigungsanlagen sowie die Notwendigkeit zur Lösungsmittelentsorgung und -destillation, was zu einem nachhaltigeren Druckprozess führt.

– Flexicon unterstützte die Druckvorstufe durch präzises Farbmanagement.

Das sorgte für brillante Ergebnisse im ECG-Verfahren, ohne die Wirtschaftlichkeit zu beeinträchtigen. Die detaillierte ECG-Separation ermöglichte qualitativ hochwertige Druckergebnisse, darunter eine Goldimitation ohne den Einsatz metallischer Sonderfarben. Die Flexodruckplatten wurden mit einem ThermoFlexX TFxX 80-D-Imager, einer ThermoFlexX Catena-E 80-Belichtungseinheit und einem Catena-WDLS Prozessor von XSYS hergestellt.

– Petroplast stellte die Foliensubstrate bereit.

Das familiengeführte Unternehmen, spezialisiert auf die Herstellung von Folien für flexible Verpackungen, stellte Jindal Ethy-Lyte 25HD200 + LD-PE-Materialien als Trägermaterial zur Verfügung. Diese wurden auf dem Bobst Nova SX 550 Laminator kaschiert und anschließend zu Zip-Beuteln weiterverarbeitet.

Die Synergien aus dieser Partnerschaft und das fundierte Prozess-Know-how aller Beteiligten ermöglichten einen vollständigen End-to-End-Workflow, der nicht nur die hohen Qualitätsanforderungen der Kunden erfüllt, sondern auch die Umweltbelastung durch nachhaltigere Methoden und Materialien verringert. Dieses Projekt setzt damit den Maßstab für die Zukunft des Flexodrucks.

Thomas Strohe fasste zusammen: „Obwohl jedes Unternehmen seine eigenen Stärken und Perspektiven einbringt, zeigt unsere Zusammenarbeit, wie durch ein gemeinsames Ziel Innovationen vorangetrieben und außergewöhnliche Ergebnisse im Flexodruck erzielt werden können. Die gebündelte Kraft unserer gemeinsamen Anstrengungen zeigt nicht nur echte Führungsstärke in der Branche, sondern unterstreicht auch unser unermüdliches Engagement für nachhaltigere Lösungen. Das ist der neue Goldstandard für Innovation.“