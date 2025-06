TLS Anilox GmbH firmiert ab sofort als Pamarco GmbH

Flexodruck 5.0

Der Rasterwalzenhersteller TLS Anilox mit Sitz in Salzkotten ist seit Oktober 2023 Teil der international tätigen Pamarco Gruppe mit Hauptsitz in Roselle, USA – dem weltweit größten Hersteller von Rasterwalzen. Im Zuge der Übernahme wurde die Firmenbezeichnung in Pamarco GmbH geändert.

Die bisherigen Unternehmensdaten, einschließlich Bankverbindung, Umsatzsteuer-Identifikationsnummer, Handelsregisternummer und Steuernummer, bleiben unverändert. Auch die bekannten Ansprechpartner stehen weiterhin zur Verfügung. Die zentrale E-Mail-Adresse lautet künftig: info.germany@pamarco.com.

Zum 30. April 2025 wurde zudem die in England ansässige Pamarco Europe vollständig in die deutsche Pamarco GmbH integriert. Ziel dieser strategischen Maßnahme ist die Optimierung interner Strukturen sowie die nachhaltige Stärkung des Kundenservice in ganz Europa.

Mit der Zusammenführung beider Organisationen werden Prozesse vereinheitlicht und Abläufe effizienter gestaltet. Das Serviceangebot wird europaweit ausgebaut und aufeinander abgestimmt, um ein konsistenteres und leistungsfähigeres Kundenerlebnis zu ermöglichen. Die Pamarco GmbH bleibt weiterhin auf die Entwicklung und Bereitstellung hochwertiger Lösungen im Bereich der Rasterwalzen und verwandter Technologien fokussiert.

„Die Integration eröffnet neue Möglichkeiten zur Verbesserung unserer Abläufe und Servicequalität. Wir danken unseren Kunden und Partnern für ihr Vertrauen und die langjährige Zusammenarbeit“, erklärt André Schmitz, Geschäftsführer der Pamarco GmbH seit März 2025.

Über Pamarco

Die Geschichte von Pamarco begann 1946 mit der Gründung der Paper Machinery and Research Corporation durch David Killary und Bill Donohue. Seitdem hat sich das Unternehmen kontinuierlich weiterentwickelt und ist heute ein globaler Full-Service-Anbieter im Bereich Rasterwalzen.

Das Produkt- und Dienstleitungsspektrum umfasst neben Rasterwalzen und zugehörigem Zubehör auch Reinigungsprodukte sowie Walzenaudits, die von einem erfahrenen Vertriebsteam durchgeführt werden. Die Pamarco-Gruppe verfügt weltweit über insgesamt acht Produktionsstandorte für Rasterwalzen und ist damit einer der weltweit größten Hersteller in diesem Bereich.