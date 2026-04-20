Siegwerk stellt acrylfreie Druckfarbenlösung UniLEAF für Papier und Karton vor

Wasserbasierten Flexodruckfarben

Mit UniLEAF präsentiert der Verpackungsdruckfarbenhersteller Siegwerk eine neue acrylfreie Lösung für den wasserbasierten Flexodruck auf Papier- und Kartonanwendungen. Die Produktinnovation kombiniert nach Unternehmensangaben verbesserte Nachhaltigkeitseigenschaften mit hoher Leistungsfähigkeit und richtet sich an Verpackungshersteller, Druckereien und Markenartikler, die ökologische Anforderungen mit Effizienz und Qualität in Einklang bringen wollen.

Neuer Ansatz in der Farbformulierung

UniLEAF („Low Energy Acrylic Free“) basiert auf der bestehenden UniNATURE-Produktreihe und entwickelt deren Konzept weiter. Im Unterschied zu konventionellen wasserbasierten Flexodruckfarben verzichtet die neue Formulierung vollständig auf Acrylharze. Stattdessen kommen Polymere zum Einsatz, die aus nachwachsenden, biobasierten Rohstoffen gewonnen werden.

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Nach Angaben des Unternehmens stellt dieser Schritt einen grundlegenden Wandel im Farbdesign dar. Gleichzeitig bleibt die Integration in bestehende Produktionsprozesse gewährleistet: Die neue Rezeptur kann ohne größere Anpassungen in der Herstellung eingesetzt werden, wodurch Investitionen in neue Anlagentechnik nicht erforderlich sind.

Nachhaltigkeitsvorteile durch biobasierte Rohstoffe

In ersten industriellen Tests wurde UniLEAF mit der bestehenden UniNATURE-Reihe verglichen. Dabei zeigte sich laut Siegwerk eine Reduktion des CO₂-Fußabdrucks um rund 50 %. Grundlage hierfür ist insbesondere der erhöhte Anteil biogenen Kohlenstoffs, der durch den Verzicht auf Acrylharze deutlich gesteigert wird.

Darüber hinaus weist die neue Druckfarbe Vorteile im Energieverbrauch auf: Beim Trocknungsprozess konnten Einsparungen von mehr als 15 % bei gleichbleibender Produktionsgeschwindigkeit erzielt werden. Dies kann sowohl zur Reduzierung von Emissionen als auch zur Senkung von Betriebskosten beitragen.

Fokus auf regulatorische Anforderungen und Effizienz

Mit UniLEAF reagiert Siegwerk auch auf zunehmende regulatorische Anforderungen entlang der Verpackungswertschöpfungskette. Die Kombination aus nachhaltiger Rohstoffbasis, reduziertem Energiebedarf und unveränderter Prozessstabilität soll Unternehmen dabei unterstützen, ihre Umweltziele zu erreichen, ohne Abstriche bei der Produktionsleistung machen zu müssen.

Die neue Lösung erweitert das bestehende Portfolio wasserbasierter Flexodruckfarben und unterstreicht die strategische Ausrichtung des Unternehmens auf nachhaltige Innovationen im Verpackungsdruck.