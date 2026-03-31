KI beschleunigt Entwicklung papierbasierter Verpackungen

Daten statt Bauchgefühl

Neue EU-Vorgaben erhöhen den Druck auf die Verpackungsbranche, Kunststoff zu ersetzen. Zwei Papierhersteller setzen deshalb auf eine KI-gestützte Plattform, um schneller marktfähige Alternativen zu entwickeln.

Die Nachfrage nach nachhaltigen Verpackungslösungen wächst – zugleich verschärfen neue EU-Regelungen die Anforderungen an Recyclingfähigkeit und Materialtransparenz. Vor diesem Hintergrund erweitern Grünperga Papier und Starkraft ihr Portfolio um papierbasierte Lösungen, die Kunststofffolien und mehrschichtige Verbundmaterialien ersetzen sollen.

Anzeige

Unterstützt werden die Unternehmen von einer Plattform des Hamburger Anbieters one.five. Deren System „Product Market Fit Compass“ analysiert Markt-, Material- und Maschinendaten und prognostiziert auf dieser Basis die Erfolgschancen neuer Verpackungskonzepte. Ziel ist es, Entwicklungsprozesse zu beschleunigen und die Marktrelevanz neuer Produkte frühzeitig zu bewerten.

Nach Angaben der beteiligten Unternehmen kann sich die Kundengewinnung mithilfe der Plattform um das bis zu Vierfache beschleunigen. Gleichzeitig sollen sich die Ausgaben für Forschung und Entwicklung um bis zu 60 Prozent reduzieren lassen. Beide Papierhersteller nutzen das System, um gezielt neue Anwendungsfelder zu identifizieren und ihre Produktstrategien datenbasiert auszurichten.

„Der Product Market Fit Compass fungiert als Co-Pilot, der Vertrieb und Forschung & Entwicklung miteinander verbindet. Er liefert technische Einblicke, die eine datengetriebene Go-to-Market-Strategie ermöglichen und unseren Kunden helfen, schneller auf veränderte Markterwartungen zu reagieren. Das Ergebnis ist ein beschleunigter Markteintritt neuer Verpackungslösungen, die sowohl nachhaltig als auch wirtschaftlich tragfähig sind“, sagt Martin Weber, Mitgründer von one.five.

Auch bei Grünperga sieht man Vorteile in der datenbasierten Herangehensweise. „Unser Ziel ist es, enger mit dem Endkunden zusammenzuarbeiten und unseren Partnern mit unserem erweiterten Papierportfolio neue Möglichkeiten zu eröffnen. Der Product Market Fit Compass zeigt uns, wo tatsächlich Nachfrage besteht und wo die größten Marktchancen liegen. Dadurch können wir unseren Vertrieb gezielter ausrichten und gleichzeitig Erkenntnisse für eine langfristige Produkt-Roadmap gewinnen“, erklärt Sébastien Schaal, CEO der Grünperga Papier GmbH.

Auch Starkraft setzt auf die Plattform, um schneller auf Veränderungen im Markt für flexible Verpackungen reagieren zu können. „Als Spezialist für Kraftpapier entwickeln wir unser Portfolio kontinuierlich weiter und treiben das Wachstum in diesem Segment voran. Der dynamische Markt verlangt Tempo und Präzision – und die Plattform von one.five hilft uns, diese Anforderungen zu erfüllen und unsere Position in einem sich schnell wandelnden Umfeld zu stärken“, sagt Maximilian Ortner, Business Unit Director von Starkraft.

Die Plattform ist Teil eines umfassenderen Systems, das sich an Unternehmen entlang der gesamten Verpackungswertschöpfungskette richtet. Ziel ist es, Marktrisiken zu reduzieren und neue Produkte schneller zur Marktreife zu führen.

KI, Digitalisierung und Automatisierung in Print & Packaging sind die Topthemen beim EUROPEAN PRINTING SUMMIT (29. und 30. September 2026) im Signal Iduna Park in Dortmund. Vergünstigte Blind-Tickets und weitere Informationen gibt es unter www.european-printing-summit.com.