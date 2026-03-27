Siegwerk übernimmt indischen Druckfarbenhersteller

Der weltweit tätige Hersteller von Druckfarben und Beschichtungen für Verpackungsanwendungen, Siegwerk, hat heute die Unterzeichnung einer verbindlichen Vereinbarung zur Übernahme von Hi-Tech Inks, einem führenden indischen Produzenten von Flexo- und Tiefdruckfarben, bekannt gegeben. Mit der Transaktion stärkt Siegwerk seine Position im dynamisch wachsenden indischen Markt für flexible Verpackungen erheblich. Das zusammgeführte Unternehmen wird mit einem Marktanteil von über 20 Prozent zum größten Akteur in diesem Segment des Landes.

Erweiterung der Produktionskapazitäten und Standorte

Hi-Tech Inks bringt ein starkes Portfolio aus lösemittel- und wasserbasierten Druckfarben, Metallic- und Spezialeffektfarben, Lacken sowie Überdrucklacken (OPVs) in das globale Angebot von Siegwerk ein. Gleichzeitig erweitert die Integration die Produktionsbasis von Siegwerk in Indien um zwei Standorte in Bhiwadi (Rajasthan) und Vapi (Gujarat), was Kapazitäten und operative Resilienz verbessert. Die kombinierte Organisation wird künftig rund 1.700 Mitarbeitende in Indien beschäftigen und damit ihre Fähigkeit weiter ausbauen, Verpackungsverarbeiter und Markenhersteller mit größerer Leistungsfähigkeit und Reaktionsgeschwindigkeit zu bedienen.

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„Hi-Tech Inks hat sich über Jahre hinweg einen beeindruckenden Ruf für Qualität, Agilität und Kundennähe erarbeitet. Wir freuen uns sehr, das Unternehmen in der Siegwerk-Familie willkommen zu heißen“, sagte Ashish Pradhan, Präsident von Siegwerk Asia. „Mit dieser Akquisition stärken wir unsere Position im indischen Markt für flexible Verpackungen und erweitern zugleich unsere Möglichkeiten, Kunden mit größerer Skalierung, erweiterten Kompetenzen und zusätzlicher Innovationskraft zu unterstützen. Gemeinsam sind wir hervorragend positioniert, die nächste Wachstumsphase der Branche mitzugestalten.“

„Das klare Bekenntnis von Siegwerk zu Qualität, Nachhaltigkeit und Kundenorientierung entspricht exakt den Werten, für die auch wir seit jeher stehen“, erklärte Karan Mahajan, Managing Director von Hi-Tech Inks. „Der Beitritt zur Siegwerk-Familie ist ein bedeutender Meilenstein für unser Unternehmen. Durch die Bündelung unserer Stärken schaffen wir neue Möglichkeiten, weiter zu wachsen, Innovationen voranzutreiben und unseren Kunden in der indischen flexiblen Verpackungsdruckindustrie noch größeren Mehrwert zu bieten.“

Größte Übernahme seit Sicpa

Der Abschluss der Transaktion wird in den kommenden Wochen erwartet und steht unter dem Vorbehalt der üblichen Vollzugsbedingungen. Als größte Übernahme von Siegwerk seit dem Erwerb des Verpackungsdruckfarben-Geschäfts von Sicpa im Jahr 2005 markiert die Integration von Hi-Tech Inks einen wichtigen Meilenstein in der Unternehmensentwicklung. Zugleich bekräftigt sie Siegwerks langfristiges Engagement für die indische Verpackungsindustrie sowie den Anspruch, den Markt mit fortschrittlichen Technologien, verlässlicher Lieferfähigkeit und zukunftsfähigen Lösungen zu unterstützen.