Comexi zeigt auf der Interpack marktreife Verpackungslösungen

Interpack 2026

Unter dem Leitgedanken „From Concept to Shelf“ zeigt Comexi auf der Interpack in Düsseldorf am eine Reihe marktreifer Anwendungen für flexible Verpackungen. Im Mittelpunkt stehen Technologien, die den Materialeinsatz reduzieren, den Energieverbrauch senken und gleichzeitig eine hohe Druckqualität sowie stabile Produktionsprozesse gewährleisten. Durch die Kombination moderner Druck-, Laminier-, Schneid- und Lasertechnologien sollen Verpackungshersteller ihre CO₂-Bilanz verbessern und gleichzeitig wirtschaftliche Vorteile realisieren.

Fachseminar mit Fokus auf industrielle Umsetzung

Ein zentrales Element des Messeauftritts ist die vierte Ausgabe des „Sustainable Packaging Showroom“, der am 11. Mai stattfindet. Die Veranstaltung richtet sich insbesondere an Markenartikler, Verpackungshersteller und technische Entscheider.

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Während viele Nachhaltigkeitsdebatten auf konzeptioneller Ebene bleiben, konzentriert sich das Seminar auf konkrete Produktionslösungen. Im technischen Programmblock am Nachmittag erläutern Experten aus Industrie und Technologieentwicklung, wie lösemittelfreie Prozesse, die Reduzierung von VOC-Emissionen sowie energieeffiziente Maschinenkonzepte zur Optimierung von Produktionsabläufen beitragen können.

Dabei wird deutlich: Nachhaltigkeit entsteht nicht allein durch neue Materialien, sondern durch das Zusammenspiel von Maschinenarchitektur, Drucktechnologie und intelligentem Verpackungsdesign.

Vier Anwendungen als Praxisbeispiele

Um diesen Ansatz greifbar zu machen, präsentiert Comexi vier exemplarische Anwendungen, die sowohl ökologische als auch wirtschaftliche Vorteile aufzeigen.

Recycelbarer Tiernahrungsbeutel aus BOPP

Ein Standbodenbeutel für Tiernahrung basiert vollständig auf einer recycelbaren BOPP-Monostruktur. Gedruckt wurde mit wasserbasierten Farben in einem lösemittelfreien Prozess, der gleichzeitig eine hohe grafische Qualität ermöglicht.

Eine besondere konstruktive Lösung ersetzt den üblichen Kunststoff-Zipper: Eine hufeisenförmige gelaserte Öffnung sorgt für den Zugang zum Produkt, während ein wiederverschließbares BOPP-Etikett die Funktion des Verschlusses übernimmt. Dadurch lassen sich Materialkosten reduzieren und gleichzeitig höhere Taktzahlen auf Verpackungslinien erreichen.

PE-Monomateriallösung mit EB-Flexodruck

Ein weiteres Projekt zeigt eine vollständig recycelbare PE-Monomaterialverpackung in Monolayer-Struktur. Der Einsatz von Elektronenstrahl (EB)-Flexodruckfarben ermöglicht es, auf einen Kaschierprozess zu verzichten und so sowohl Produktionsschritte als auch Kosten zu reduzieren.

Das Projekt entstand in Zusammenarbeit mit Coveris. Neben der verbesserten Recyclingfähigkeit trägt insbesondere die Reduktion von Lösemitteln zur Nachhaltigkeitsbilanz bei. Gleichzeitig liefern EB-Farben eine hohe Farbbrillanz sowie präzise Detailwiedergabe. Die notwendigen Barriereeigenschaften werden durch eine koextrudierte PE-Struktur erreicht.

Papierbasierte Verpackung mit EB- und FREEcure-Technologie

Für Marken, die verstärkt auf papierbasierte Lösungen setzen, präsentiert Comexi ein Druckverfahren mit Elektronenstrahl- und FREEcure-Technologie im Offset-CI-Druck.

Die eingesetzten Farben und Lacke sind frei von Fotoinitiatoren und daher für Lebensmittelverpackungen geeignet. Gleichzeitig ermöglicht das Verfahren eine hohe Deckkraft, eine breite Farbskala und hohe Produktionsgeschwindigkeiten.

Das Entwicklungsprojekt entstand gemeinsam mit Lecta, IST Metz und Sun Chemical.

Waschmittelbeutel mit 40 Prozent Rezyklatanteil

Ein weiteres Beispiel zeigt eine Monomateriallösung aus MDO-PE und PE für Waschmittelbeutel, die mehr als 40 Prozent Post-Consumer-Rezyklat enthält.

Gedruckt im Offset-CI-Verfahren erfüllt die Verpackung aktuelle europäische Nachhaltigkeitsanforderungen und bietet dennoch eine hochwertige grafische Gestaltung. Präsentiert werden zwei Varianten: eine rückseitig bedruckte und laminierte Version sowie ein Frontaldruck auf identischer Materialstruktur.

Die Entwicklung entstand in Kooperation mit Dow, Mespack und Reifenhäuser.

Technologie als Schlüssel zur Kreislaufwirtschaft

Neben den gezeigten Anwendungen präsentiert Comexi weitere Lösungen, darunter funktionale Beschichtungen, lösemittelfreie Kaschierung sowie Systeme für variable Datencodierung zur vollständigen Rückverfolgbarkeit von Verpackungen.

Ein besonderer Fokus liegt zudem auf einer neuen Entwicklung im Bereich Schneidtechnologie: Durch die Integration der Elektronenstrahl-Technologie des Comexi-Partners Energy Sciences Inc. direkt in den Slitter-Prozess kann eine Vernetzung der PE-Oberflächen erreicht werden, deren mechanische Widerstandsfähigkeit dadurch verbessert wird.

Halle 8A, Stand F54