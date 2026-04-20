Ioannis Georgiadis ist neuer Business Development Manager

Druckinspektionssysteme

Die EyeC GmbH, weltweiter Anbieter von Qualitätssicherungslösungen für die Druck- und Verpackungsindustrie, gibt den Eintritt von Ioannis Georgiadis als neuen Business Development Manager bekannt. In dieser Funktion setzt er zentrale Impulse für die strategische Weiterentwicklung der internationalen Geschäftsentwicklung und treibt den Ausbau globaler Markt- und Vertriebsstrukturen gezielt voran.

Seit dem 1. März 2026 verstärkt Ioannis Georgiadis das EyeC-Team als Business Development Manager. Mit seiner langjährigen internationalen Erfahrung im B2B-Vertrieb und Business Development bringt Georgiadis fundierte Expertise in der zielgerichteten Führung und dem Ausbau globaler Distributor- und Händlernetzwerke mit, die er konsequent auf nachhaltiges Wachstum ausgerichtet hat.

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Zuvor war er in regulierten, technologiegetriebenen Industrien tätig, insbesondere im Medtech-Sektor, und verantwortete dort Märkte in Europa, Afrika und weiteren dynamischen Regionen. In seiner neuen Position bei EyeC übernimmt Georgiadis eine zentrale Rolle bei der Identifikation und Erschließung neuer Markt- und Wachstumspotenziale in unternehmensrelevanten Regionen. Zudem liegt ein besonderer Fokus auf der Stärkung und Weiterentwicklung strategischer Partnerschaften, um die globale Wettbewerbsposition von EyeC im Bereich automatisierter Druckbildkontrolle langfristig zu stärken.

„Mit Ioannis an Bord gewinnen wir einen erfahrenen Vertriebsexperten, der unsere Wachstumsstrategie entscheidend voranbringen wird. Mit seiner Expertise im internationalen Vertrieb und seinem Gespür für die Entwicklung und Skalierung globaler Netzwerke wird er eine wichtige Rolle dabei spielen, unsere Wachstumspläne weiter voranzubringen und EyeC in der nächsten Phase zu begleiten“, sagt Markus Fietkau, Vertriebsleiter bei der EyeC GmbH, über die Verstärkung.

„EyeC verfügt über eine starke technologische Basis und klares Wachstumspotenzial. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit dem Team bestehende Märkte weiterzuentwickeln, neue Regionen systematisch zu erschließen und die weltweite Präsenz gezielt auszubauen“, kommentiert Ioannis Georgiadis, Business Development Manager bei EyeC, seine neue Rolle.