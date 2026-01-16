AVT beschleunigt globales Wachstum mit neuem Leiter für Global Sales

Druckinspektion

AVT (Advanced Vision Technology), ein weltweit führender Anbieter von Lösungen zur Druckinspektion, verstärkt sein internationales Managementteam: Mark Nixon übernimmt die neu geschaffene Position Global Sales Account Development. Mit der Ernennung unterstreicht das Unternehmen seine Wachstumsambitionen und den strategischen Fokus auf internationale Großkunden.

Der in London ansässige Nixon bringt jahrzehntelange Erfahrung in der Druckindustrie mit. Er war über viele Jahre in vertriebs- und marktorientierten Führungspositionen tätig und arbeitete eng mit Kunden aus unterschiedlichen Marktsegmenten zusammen, um maßgeschneiderte Lösungen zu realisieren. Zuletzt war er mehr als zehn Jahre für Scodix tätig, zuletzt als Executive Vice President Sales & Marketing.

Anzeige

„Wir sind stolz darauf, dass unsere Vertriebsteams echte Branchenexperten sind und unsere Kunden beratend begleiten“, sagt Roy Porat, CEO von AVT. „Marks Erfahrung und Marktkenntnis passen hervorragend zu AVT. In dieser Schlüsselrolle wird er unseren Kunden zuhören, sie beraten und passgenaue Inspektionslösungen für ihre individuellen Anforderungen entwickeln.“

AVT sieht sich weiterhin als Technologieführer in den Bereichen Druckinspektion und Farbmesstechnik und verfolgt das Ziel, neue Märkte erfolgreich zu erschließen. „Diese Ernennung unterstreicht unser klares Bekenntnis, unser globales Vertriebsteam zu stärken und unsere Kunden dabei zu unterstützen, Effizienz und Profitabilität zu maximieren – und AVT als langfristigen Partner zu vertrauen“, so Porat weiter.

In seiner neuen Funktion wird Nixon insbesondere globale strategische Flexokunden betreuen, die auf 100-prozentige Druckinspektion und fortschrittliche Farbmesstechnologien angewiesen sind, um eine gleichbleibend hohe Qualität und Konsistenz über mehrere Produktionsstandorte hinweg sicherzustellen.

„Ich freue mich sehr, AVT in einer so spannenden Phase zu begleiten“, sagt Mark Nixon. „Das Unternehmen ist eine etablierte, hoch angesehene Marke mit klaren Wachstumsambitionen. Besonders beeindruckt mich die ausgeprägte Kundenorientierung und das gemeinsame Verständnis im Team, den Kunden konsequent in den Mittelpunkt zu stellen.“

Nixon verweist zudem auf die Agilität des Unternehmens: „AVT steht seit Jahrzehnten für Exzellenz in der Druckinspektion und Farbmesstechnik. Gleichzeitig zeigt das Unternehmen eine hohe Anpassungsfähigkeit – etwa mit dem neuen Preismodell, das Wartung und Support für Kunden transparenter und wirtschaftlicher macht. Diese kundenorientierte Strategie überzeugt mich sehr.“

Die Personalie ist Teil einer ganzen Reihe von Neubesetzungen, seit AVT 2025 unter neuer Eigentümerstruktur als eigenständiges Unternehmen aufgestellt wurde. Roy Porat übernahm in diesem Zuge die Rolle des CEO, Dror Danai wurde zum President EMEA & APAC ernannt.

„Mit einer klaren Vision bekräftigt AVT seine Rolle als verlässlicher Partner für Druckereien weltweit“, betont Porat. „Wir stehen für 100-prozentige Fehlererkennung, belastbare, ROI-orientierte Lösungen und modernste KI-basierte Inspektionstechnologien – kombiniert mit einem Kundenservice, der seinesgleichen sucht.“

AVT wurde 1992 gegründet und zählt seit über 30 Jahren zu den technologischen Vorreitern in der Druckinspektion. Mit automatisierten Systemen unterstützt das Unternehmen Druckereien weltweit dabei, höchste Qualität und Effizienz selbst bei maximalen Produktionsgeschwindigkeiten sicherzustellen.