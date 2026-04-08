Flexo+Tief-Druck
Flexo+Tief-Druck
Workshop am 5. oder 6. Mai 2026

Fujifilm und Dettmer Verpackungen zeigen die Zukunft der flexiblen Verpackungsproduktion

von Ansgar Wessendorf,

Unter dem Titel „Mainstream Mastered“ präsentieren Fujifilm und Dettmer Verpackungen (Delo) einen praxisorientierten Workshop, der die Möglichkeiten moderner flexibler Verpackungsproduktion anschaulich demonstriert. Im Mittelpunkt steht die durchgängige Prozesskette von der Gestaltung bis zum fertigen Endprodukt für typische Mainstream-Auflagen im Flexo- und Tiefdruck.

Moderiert wird die Veranstaltung von Christian Menegon, einem Branchenexperten, der für seine Innovationskraft in der Verpackungsindustrie bekannt ist. Teilnehmer erhalten fundierte Einblicke in aktuelle Technologien und Verfahren, die Flexibilität, Effizienz und Geschwindigkeit in der Verpackungsproduktion steigern. Dabei wird deutlich, welche Rolle der Digitaldruck zunehmend in der industriellen Mainstream-Produktion einnimmt.

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Live-Demonstration der Jet Press FP790

Ein zentrales Highlight des Workshops ist die Live-Demonstration der Fujifilm Jet Press FP790 am Standort von Dettmer Verpackungen in Lohne. Die Maschine zeigt praxisnah, wie digitale Drucktechnologie bestehende Produktionsprozesse optimiert, neue Möglichkeiten erschließt und Geschäftsmodelle nachhaltig unterstützt.

Die Fujifilm Jet Press FP790 bei Delo demonstriert modernste Digitaldrucktechnologie für flexible Verpackungen
(Quelle: Fujifilm)

Darüber hinaus bietet der Workshop die Gelegenheit zum direkten Austausch mit Anwendern und Partnern, die bereits mit der Technologie arbeiten. Teilnehmer erfahren aus erster Hand, wie die Jet Press FP790 in realen Produktionsumgebungen eingesetzt wird, welche Effizienzsteigerungen erzielt werden und welche Vorteile sich für Flexibilität, Nachhaltigkeit und wirtschaftlichen Erfolg ergeben.

Die Veranstaltung richtet sich an Fach- und Führungskräfte der Druck- und Verpackungsindustrie, die sich über zukunftsweisende Produktionsansätze und technologische Entwicklungen informieren möchten.

Der Workshop findet am 5. oder 6. Mai 2026 bei Dettmer Verpackungen GmbH & Co. KG in Lohne statt und dauert jeweils von 9:00 bis 16:00 Uhr.

Eine Teilnahme ist nach vorheriger Anmeldung möglich.

Weitere Informationen und Anmeldung finden Sie hier.

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