Sappi präsentiert nachhaltige Teebeutelverpackungen

Interpack 2026

Auf der diesjährigen Interpack stellt Sappi neue faserbasierte Lösungen für Teebeutelverpackungen vor. Im Fokus stehen papierbasierte Konzepte, die sowohl hohe funktionale Anforderungen erfüllen als auch den wachsenden Nachhaltigkeitserwartungen im Markt gerecht werden sollen.

Teebeutelverpackungen spielen eine zentrale Rolle für Produktschutz, Aromabewahrung und Markenwahrnehmung. Entsprechend präsentiert Sappi ein breites Spektrum an Lösungen, darunter gerändelte, heißversiegelte und transparente Beutelvarianten.

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Für gerändelte Teebeutel zeigt das Unternehmen die unbeschichtete Papierlösung „Leine Teapack“, die für hohe Verpackungsgeschwindigkeiten von bis zu 400 Einheiten pro Minute ausgelegt ist. Die Lösung ermöglicht eine mechanische Versiegelung ohne zusätzliche Klebstoffe oder Kunststoffe.

Parallel dazu adressiert Sappi den wachsenden Bedarf an heißversiegelbaren Verpackungen. Diese bieten verbesserte Barriereeigenschaften gegenüber Feuchtigkeit, Sauerstoff, Fett und Aromaverlust und tragen damit zur Sicherung von Produktqualität und Haltbarkeit bei. Die vorgestellten Materialien sind zudem für den Einsatz auf Hochgeschwindigkeitsanlagen konzipiert.

Vor dem Hintergrund regulatorischer Entwicklungen wie der EU-Verpackungsverordnung (PPWR) gewinnen recyclingfähige Verpackungslösungen weiter an Bedeutung. Sappi setzt hier auf Monomaterial-Papierlösungen, die vollständig in bestehenden Altpapierströmen recycelbar sind und somit eine Alternative zu kunststoffbasierten Verpackungen darstellen.

Neben funktionalen Eigenschaften hebt das Unternehmen auch die gestalterischen Vorteile hervor: Die Materialien bieten eine hohe Bedruckbarkeit sowie eine natürliche Optik und Haptik, die Markeninszenierung und Verbraucheransprache am Point of Sale unterstützen sollen.

Mit seinem Messeauftritt unterstreicht Sappi die strategische Ausrichtung auf nachhaltige Verpackungslösungen und die Weiterentwicklung papierbasierter Alternativen im flexiblen Verpackungssegment.

Halle 8a, Stand B35