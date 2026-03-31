W&H demonstriert marktreife MDO-PE-Verpackungen

Interpack 2026

Der Maschinenbauer Windmöller & Hölscher (W&H), ein führender Anbieter von Technologien für flexible Verpackungen, präsentiert sich vom 7. bis 13. Mai 2026 auf der interpack 2026 in Düsseldorf. Gemeinsam mit der Tochtergesellschaft Garant Maschinen, spezialisiert auf die Produktion von Papierbeuteln, empfängt das Unternehmen Besucher auf einem 160 m² großen Stand in Halle 12 (Stand A39). Ergänzend zur Messe lädt Garant zu einem Open House am Unternehmenssitz in Lengerich ein.

Der Messestand ist als offenes Hospitality-Konzept gestaltet und schafft gezielt Raum für Austausch und fachliche Diskussionen. Vor dem Hintergrund zunehmender regulatorischer Anforderungen und steigenden Transformationsdrucks in der Verpackungsindustrie sieht W&H einen wachsenden Bedarf an Orientierung und Beratung. Ziel ist es, Kunden beim Übergang zu nachhaltigeren Verpackungslösungen praxisnah zu unterstützen.

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Nachhaltige MDO-PE-Verpackungen

Im Zentrum des Messeauftritts steht ein aufmerksamkeitsstark inszeniertes Supermarktregal mit nachhaltigen MDO-PE-Verpackungen, die weltweit auf W&H-Anlagen produziert werden. Unter dem Leitsatz „It’s already in the shelves“ demonstriert das Unternehmen anhand realer Produkte aus internationalen Märkten, dass MDO-PE längst industrieller Standard ist und unter aktuellen Marktbedingungen eine wirtschaftlich tragfähige Lösung darstellt.

Ergänzt wird die Präsentation durch eine Reihe innovativer Musterlösungen von W&H und Garant. Diese zeigen, wie moderne Maschinentechnologien in Kombination mit neuen Materialrezepturen ökologische Anforderungen und wirtschaftliche Effizienz miteinander verbinden können. Zu den Exponaten zählen unter anderem ein MDO-PE-Tiefkühlbeutel für extreme Einsatzbedingungen, Verpackungen mit gedruckter oder extrudierter Barriere sowie eine Stretchfolie mit einem PCR-Anteil von 35 Prozent.

„MDO gilt vielerorts noch immer als anspruchsvoll in der Verarbeitung. Zahlreiche Folienhersteller haben sich intensiv mit der Technologie beschäftigt, den entscheidenden Schritt jedoch oft nicht gewagt – nicht zuletzt aufgrund der anhaltenden Marktunsicherheiten“, sagt Dr. Torsten Schmitz, Managing Director Business Extrusion bei W&H. „Wir haben in den vergangenen Jahren konsequent daran gearbeitet, MDO einfacher, stabiler und wirtschaftlicher zu machen. Kunden, die diesen Weg mit uns gegangen sind, produzieren heute erfolgreich. Dieses Praxiswissen geben wir gezielt weiter – das Supermarktregal steht symbolisch dafür.“

W&H ist auf der interpack mit Experten aus allen Geschäftsbereichen vertreten, darunter Extrusion, Druck, Verarbeitung, Services und digitale Lösungen.

Open House bei Garant: Technologie im realen Produktionsumfeld erleben

Parallel zur Messe veranstaltet Garant Maschinen ein Open House am 7. und 8. Mai sowie vom 11. bis 13. Mai 2026, jeweils von 10:00 bis 16:00 Uhr. Veranstaltungsort ist der Unternehmenssitz in Lengerich; eine vorherige Anmeldung ist erforderlich.

„Die interpack ist der zentrale Treffpunkt der internationalen Verpackungsindustrie“, erklärt Torsten Berding, Managing Director von Garant. „Mit unserem Open House schaffen wir bewusst zusätzlichen Raum für vertiefte Gespräche, Live-Demonstrationen und praxisnahe Einblicke. So können wir gemeinsam mit unseren Kunden konkrete Lösungen entwickeln und Technologie unter realen Produktionsbedingungen erlebbar machen.“

Im Rahmen der Veranstaltung werden unter anderem Live-Demonstrationen moderner Papierverpackungsmaschinen gezeigt. Dazu zählen die Triumph 5-F6 für die Hochgeschwindigkeitsproduktion von Blockboden-Tragetaschen sowie die Matador e.BAG mit integrierter End-of-Line-Automation – eine durchgängige All-in-one-Lösung für papierbasierte Versandtaschen von der Herstellung bis zur Palettierung.

Halle 12, Stand A39

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