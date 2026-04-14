IST Metz zeigt UV- und LED-Härtungssysteme für die Verpackungsproduktion

Interpack 2026

Auf der interpack 2026 stellt IST Metz neue Systeme zur UV- und LED-Härtung vor. Im Mittelpunkt stehen energieeffiziente Lösungen, stabile Prozesse und digitale Werkzeuge zur Kontrolle der Produktion.

Auf der interpack 2026 in Düsseldorf präsentiert IST Metz in Halle 8 am Stand B48 sein aktuelles Portfolio an UV- und LED-Härtungstechnologien. Der Fokus liegt auf Lösungen, die den Energieverbrauch senken, stabile Prozesse ermöglichen und gleichzeitig eine gleichbleibend hohe Qualität sichern.

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Ein zentrales Thema ist das wassergekühlte UV-System Freecure. Es arbeitet mit einer gleichmäßigen Strahlungsverteilung und erreicht durch einen hohen UVC-Anteil eine Härtung von Farben und Lacken weitgehend ohne Photoinitiatoren. Dadurch können chemische Zusatzstoffe reduziert werden. Das ist vor allem für Anwendungen im Lebensmittelverpackungsdruck relevant, da Migrationen verringert werden können. Gleichzeitig sollen stabile Produktionsbedingungen und geringere Betriebskosten erreicht werden.

Mit Ledcure NX zeigt das Unternehmen eine LED-UV-Lösung, die modular aufgebaut ist und mit einer optimierten Kühlung arbeitet. In Verbindung mit der Smartcure-Technologie wird die UV-Leistung an den Prozess angepasst. Das hilft, Energie zu sparen und Wartungen besser zu planen.

Für Anwendungen, bei denen UV- und thermische Trocknung kombiniert werden, stellt IST Metz das System Thermocure vor. Es sorgt für eine gezielte Wärmeeinbringung und lässt sich in bestehende Anlagen integrieren. So können Prozesse flexibel angepasst werden.

Ergänzt wird das Portfolio durch den UV Analyzer. Das System misst die UV-Dosis direkt im Prozess. Die Auswertung erfolgt per App, die Messwerte werden per Bluetooth übertragen. So lassen sich die Daten schnell analysieren und für die Qualitätssicherung nutzen.

Mit den gezeigten Lösungen richtet sich IST Metz an Verpackungsdrucker, die ihre Prozesse effizienter gestalten und gleichzeitig steigende Anforderungen an Qualität und Sicherheit erfüllen müssen.