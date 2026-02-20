Sustainable Flexo-Symposium: Hochqualitativer Flexodruck auf Recycling-Substraten

Live-Produktion und Tech Talks zeigen automatisierte Plate-to-Print-Workflows im Vorfeld der Interpack 2026

Am 5. und 6. Mai 2026 demonstriert das Sustainable Flexo-Symposium – mit Live-Druckvorführungen –, wie moderner, automatisierter CI-Flexodruck konsistente Druckergebnisse auf Tiefdruckniveau auf Recycling- und Monomaterial-Substraten ermöglicht.

Während die europäische Verpackungs- und Verpackungsabfallverordnung (PPWR) den Übergang zu kreislauffähigen Materialien und höheren Recyclinganteilen beschleunigt, suchen Verarbeiter und Markenartikler nach serienreifen Produktionslösungen, die Stabilität und Wiederholbarkeit gewährleisten.

Das Symposium findet im Technology & Knowledge Centre von Follmann in Minden statt und umfasst eine Live-CI-Flexoproduktion bei Allstein in Herford mit wasserbasierten Farben. Direkt vor der Interpack 2026 in Düsseldorf angesetzt, bringt die zweitägige, englischsprachige Veranstaltung führende Technologiepartner entlang der gesamten Flexo-Wertschöpfungskette zusammen, um einen vollständig integrierten, automatisierten Workflow für nachhaltige flexible Verpackungen zu präsentieren.

Konzipiert als praxisorientiertes Sustainable Flexo-Symposium, liegt der Fokus auf realen Produktionsaufträgen, messbarer Prozessstabilität und reproduzierbaren Druckergebnissen.

Da Verpackungshersteller zunehmend PCR-Anteile, dünnere Substrate und Monomaterialien einsetzen, steigen die Anforderungen an Prozessstabilität, Farbkonstanz und Druckqualität. Das Symposium präsentiert den CI-Flexodruck als serienreifes Produktionsverfahren, das stabile und wiederholbare Ergebnisse auf mechanisch sensiblen und recycelten Folienstrukturen liefert – Anwendungen, die traditionell dem Tiefdruck vorbehalten waren.

Die Live-Demonstrationen umfassen Frontal- und Rückseitendruck auf transparentem OPP, MDO-PE, PCR-basierten PE-Folien sowie faserbasierten Verpackungsmaterialien. Der Workflow integriert die Verarbeitungstechnologie für wasserauswaschbare Flexodruckplatten (Solvent ZERO), wasserbasierte Farben, präzise Rasterwalzentechnologie sowie automatisierte Plate-to-Print-Prozesse, die auf Wiederholgenauigkeit und industrielle Zuverlässigkeit ausgelegt sind.

Ergänzend zu den Live-Produktionen befassen sich die fachlichen Tech Talks mit nachhaltigen Folienstrukturen (einschließlich PCR- und Monomaterialien), Inspektions- und Qualitätskontrolllösungen für Rezyklate sowie integrierten Automatisierungsworkflows im gesamten Flexodruckprozess.

Das Programm vereint führende Anbieter entlang der Flexo-Wertschöpfungskette – von Prepress über Druckplatten, Farben, Substrate, Rasterwalzen und Inspektionssysteme bis hin zur Druckmaschinenautomatisierung – darunter Esko, Asahi Photoproducts, Follmann, Pamarco, PetroPlast, OCS, Tesa und Allstein.

Durch die Kombination aus Live-Produktion und branchenübergreifendem technischem Austausch bietet das internationale Sustainable Flexo Symposium einen praxisnahen Rahmen, wie der Flexodruck den Übergang zu regulierungskonformer, kreislauffähiger Produktion flexibler Verpackungen unterstützen kann. Ziel ist es, den Wissensaustausch zwischen Zulieferern, Verarbeitern und Markenartiklern zu fördern und die nachhaltige CI-Flexo-Wertschöpfungskette im Vorfeld der Interpack 2026 weiterzuentwickeln.

Die Teilnahme ist nach Bestätigung kostenfrei. Registrierung und detaillierte Agenda sind über die offizielle Veranstaltungsseite verfügbar. Verarbeiter und Markenartikler sind eingeladen, sich vorab anzumelden.

