Neues Demo-Center stärkt AVT-Präsenz in der EMEA-Region

Investition in Belgien unterstreicht strategischen Fokus des Unternehmens auf Nähe zum Kunden

AVT (Advanced Vision Technology), ein weltweit führender Anbieter von Systemen zur automatisierten Druckbildkontrolle, hat in Belgien ein neues, auf die EMEA-Region ausgerichtetes Technologie- und Demozentrum eröffnet. Die Einrichtung markiert einen zentralen Baustein in den ambitionierten Wachstumsplänen des Unternehmens und soll dessen Präsenz in Europa, dem Nahen Osten und Afrika nachhaltig stärken.

Der neue Standort in Aalst, unweit von Brüssel, ist strategisch gewählt und mit modernster Technik ausgestattet. Im Mittelpunkt steht ein umfangreiches Demonstrationszentrum, das Kunden ermöglicht, ihre eigenen Druckjobs live auf AVT-Systemen zu testen. Präsentiert wird unter anderem ein Helios-System zur 100-%-Druckinspektion, das auf einem Rollenschneider installiert ist und die sofortige Erkennung von Fehlern auf Etiketten und schmalbahnigen Verpackungen demonstriert. Ergänzend zeigt ein Argus-System für flexible Verpackungen die Kombination aus vollflächiger Bahnkontrolle bei hohen Geschwindigkeiten und hochauflösender visueller Inspektion definierter Detailbereiche.

Dror Danai, seit kurzem Präsident von AVT für die Regionen EMEA und APAC, bezeichnet die Eröffnung als „wegweisenden Moment“, der die Bedeutung des neuen Hubs für die Kunden verdeutliche. „Mit unserer Rückkehr zu einem unabhängigen, eigenständigen Unternehmen im Frühjahr 2025 haben wir uns vorgenommen, auf mehr als drei Jahrzehnte technologischer Führungsrolle in der Inline- und 100-%-Inspektion aufzubauen“, erklärt Danai. „Nur wenige Monate später können wir unseren Kunden nun eine moderne EMEA-Anlaufstelle bieten, die Technologie erlebbar macht – ohne lange Anreisen und deren ökologische wie organisatorische Belastungen.“

Seit der offiziellen Eröffnung im Oktober verzeichnet der neue Standort bereits reges Interesse. Mehrere Kunden und potenzielle Partner nutzten die Gelegenheit, Inspektionstests vor Ort durchzuführen. Für Danai ein deutliches Zeichen: „Die Resonanz zeigt, wie bedeutsam es für Druckereien in der Etiketten- und Verpackungsbranche ist, zuverlässige und leistungsfähige Inspektionslösungen aus erster Hand zu erleben.“

Parallel zur Eröffnung investiert AVT weiter in den Ausbau seiner Service- und Supportstrukturen in der EMEA-Region. Dazu gehört die Einstellung zusätzlicher Servicetechniker sowie die Optimierung von Reaktionszeiten. Seit der Labelexpo Europe 2025 habe AVT die Zahl der Serviceingenieure um fast 50 Prozent erhöht, berichtet Danai. Ziel sei es, für die meisten Serviceeinsätze innerhalb von 48 Stunden einen Techniker vor Ort zu haben – unabhängig davon, ob sich die Druckerei in Frankreich, Italien, Großbritannien oder auf dem afrikanischen Kontinent befindet. Zudem liegen die Reaktionszeiten beim Remote-Support inzwischen unter einer Stunde. Alle Anfragen werden von einem zweisprachigen Expertenteam bearbeitet, um eine schnelle Lösungsfindung sicherzustellen.

Ein zentrales Element dieses Servicekonzepts ist das Ersatzteil- und Logistikzentrum am Flughafen Brüssel, das häufig benötigte Komponenten vorhält und deren Versand an Kundenstandorte oft innerhalb von 24 Stunden ermöglicht. Damit sollen Reparaturen ohne unnötige Verzögerungen durchgeführt werden können.

„Unsere Agilität und Flexibilität als unabhängiges Unternehmen verschafft uns einen klaren Vorteil – und unser Investitionsprogramm in EMEA belegt diesen Anspruch“, betont Danai. Man wolle die Druckinspektion weltweit neu definieren und dafür sorgen, dass höchste Druckqualität und Produktintegrität zuverlässig abgesichert werden. „Unser neues Zentrum in Aalst ist ein wichtiger Schritt auf diesem Weg.“