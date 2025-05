FTA zeichnet Innovationen für den Verpackungsdruck aus

Award-Gewinner: Rossini, Bobst und Techkon

Die Flexographic Technical Association (FTA) hat im Rahmen des Award-Banquet der Forum Infoflex 2025 drei Unternehmen mit dem Technical Innovation Award 2025 geehrt. Ausgezeichnet wurden Technologien, die zentrale Herausforderungen der Branche adressieren: kürzere Rüstzeiten, weniger Makulatur, höhere Sicherheit, gleichbleibende Druckqualität, effizientere Abläufe und gesteigerte Produktivität. Die Preisträger des diesjährigen Awards sind Bobst, Rossini und Techkon.

Bobst

überzeugte mit dem Digital Inspection Table (DIT), einer Lösung zur digitalen und physischen Druckbildkontrolle direkt an der Maschine. Das System projiziert ein maßstabsgetreues Abbild der digitalen Vorlage auf einen Prüftisch und ermöglicht so den unmittelbaren Abgleich mit dem physischen Druckmuster. Dadurch wird der Freigabeprozess erheblich beschleunigt, Makulatur reduziert und die Produktionssicherheit erhöht. Besonders hervorzuheben ist die Erstellung eines sogenannten TwinPDF: Ein Kalibrierungsmuster, das exakt auf ein nicht dehnbares Trägermaterial gedruckt und gleichzeitig digital projiziert wird. So können potenzielle Abweichungen bereits vor Produktionsstart erkannt und korrigiert werden – etwa bei Passerfehlern, Materialverzerrungen oder Montagemängeln. Ergänzt wird das System durch eine integrierte Fehlerdokumentation, digitale Archivierung sowie Schnittstellen für Smartphone-Mikroskope zur mikroskopischen Qualitätsprüfung. Die Lösung verbessert damit nicht nur die Druckqualität, sondern sorgt auch für eine nachvollziehbare und standardisierte Produktionsvorbereitung.

Rossini

Hat den Technical Innovation Award 2025 für erhalten. Der pneumatische CFK-Adaptersleeve zeichnet sich durch eine hohe Steifigkeit aus und wurde speziell entwickelt, um Schwingungen und Vibrationen auf Hochgeschwindigkeits-Flexodruckmaschinen deutlich zu reduzieren. Das Ergebnis ist eine erhebliche Steigerung der Druckgeschwindigkeit – laut Rossini um bis zu 30 Prozent – bei gleichbleibend hoher Druckqualität. Gleichzeitig zeichnet er sich durch eine längere Lebensdauer und eine verbesserte Handhabung durch das geringere Gewicht aus. Entwickelt mithilfe hochpräziser Simulationssoftware absorbiert FastBridge die typischen Druckkräfte optimal. Zudem ist das System beständig gegenüber gängigen Druckfarben und Reinigungsmitteln, ohne dass es zu Aufquellen oder Oberflächenschäden kommt. Ein verstärkter Schutzring schützt die Nut zuverlässig vor Stoßbelastungen und verhindert Schäden am Kern des Sleeves.

Techkon

erhielt den Award für das automatisierte Farbmesssystem SpectroVision. Das System vereint drei Funktionen in einer kompakten Einheit: die Inline-Farbmessung mittels Hochgeschwindigkeits-Spektralphotometrie, die Barcode-Qualitätskontrolle nach ISO/ANSI sowie ein vollwertiges Web-Inspektionssystem. Die technische Basis bildet ein Scanning-Spektralphotometer mit integrierter Weißkalibrierungsplatte, ergänzt durch eine hochauflösende 2D-Kamera und eine motorisierte Traverse. Über eine cloudbasierte Softwarelösung werden sämtliche Farbqualitätsdaten in Echtzeit erfasst, analysiert und archiviert. Ein spezielles Bedienmodul mit zwei Touchscreens ermöglicht die direkte Steuerung an der Druckmaschine. Eine LED-Signalleuchte zeigt dem Bedienpersonal klar verständlich an, ob der Druck im Toleranzbereich liegt. Der entscheidende Vorteil des Systems liegt in der Geschwindigkeit: Für jeden Druckbogen werden innerhalb von nur zwei Sekunden alle relevanten Messdaten erhoben. Selbst bei Farbbalken mit bis zu 100 Feldern arbeitet das System präzise bei voller Druckgeschwindigkeit. Nutzer berichten von einer deutlich vereinfachten Bedienung und einer erheblichen Verkürzung des Farbabgleichprozesses auf nur wenige Sekunden.