XSYS-Stammtisch 2025 – Technik, Trends und Tiefgang

Flexodruckbranche

Mit seinem diesjährigen Flexostammtisch setzte XSYS die Reihe regionaler Fachtreffen fort – und bewies einmal mehr, wie wertvoll echte Begegnungen für den Fortschritt der Flexodruckbranche sind. Zwei Veranstaltungen, eine im niedersächsischen Damme und eine im bayerischen Gunzenhausen, vereinten rund 100 Gäste aus mehr als 50 Unternehmen. Zahlreiche Druckereien, Zulieferer und Industriepartner nutzten die Gelegenheit zu fachlichem Austausch, Impulsen und Networking. Souverän durch das Programm führten Burkhard Gerken im Norden und Markus Mühlfeit im Süden.

Ein Forum für Wissenstransfer und echte Gespräche

Der Flexostammtisch bot erneut eine praxisnahe, kollegiale Plattform, um über aktuelle Markttrends, technische Entwicklungen und unternehmerische Herausforderungen zu diskutieren. Drei Fachvorträge bildeten das inhaltliche Rückgrat der Veranstaltungen – und zeigten eindrucksvoll, wie vielfältig die Zukunftsthemen im Flexodruck sind: von technologischer Innovation über regulatorische Veränderungen bis hin zu moderner Führungskultur.

Technologische Highlights von XSYS

XSYS nutzte den Stammtisch, um seine jüngsten Entwicklungen vorzustellen – und dabei zu demonstrieren, wie eng Effizienz, Prozesssicherheit und Nachhaltigkeit heute miteinander verknüpft sind. Als globaler Lösungsanbieter verfügt XSYS über ein umfassendes Portfolio an Flexodruckplatten, Imaging- und Verarbeitungssystemen sowie Sleeves und Adaptern.

Rico Hagedorn (Stammtisch Nord) und Florian Hölzle (Stammtisch Süd) präsentierten die Fortschritte im Bereich der nyloflex-Platten, zeigten Verbesserungen bei ThermoFlexX-Imaging, Woodpecker-Oberflächenrastern und den Catena-Systemen zur automatisierten Plattenverarbeitung. Die neuen Entwicklungen verfolgen ein klares Ziel: stabile Druckprozesse, geringere Stillstandszeiten und maximale Automatisierung.

Auch im Bereich der rotec Sleeves & Adapter stellte XSYS zahlreiche Neuerungen vor. Gina Wienbracke und Oliver Wenning erläuterten, wie optimierte Sleeve- und Adaptertechnologien die Produktionsprozesse künftig noch effizienter unterstützen sollen.

Neuentwicklungen in der Plattenfertigung

Im Fokus stand die neue nyloflex XSN D – eine Plattengeneration, die dank CleanRelease-Technologie für deutlich längere Sauberkeit der Flexodruckplatten während der Druckproduktion sorgt. Das bedeutet: weniger Reinigungsstopps an der Flexodruckmaschine, geringerer Ausschuss und eine stabile Druckqualität selbst über große Auflagen hinweg.

Für PU-basierte Farbsysteme wurde die nyloflex FTV vorgestellt. Ihre selbstregenerierende Anti-Ink-Fill-In-Technologie verhindert zuverlässig das Zusetzen der Rasterpunkte – ein Vorteil insbesondere für anspruchsvolle, moderne Farbchemien.

Ein weiterer Meilenstein: der neue ThermoFlexX Edge, ein besonders schneller, offener Imager. Er unterstützt Woodpecker-Nano-Rasterungen bis 2400 dpi und arbeitet herstellerunabhängig mit allen gängigen LAMS-Platten. Für Druckereien bedeutet das mehr Freiheit, mehr Qualität und deutlich mehr Geschwindigkeit.

Zudem zeigte das Team, wie das Woodpecker-Nevis-Raster den Weißfarbverbrauch um rund 25 % reduzieren kann – bei gleichzeitig besserer Deckkraft und Druckstabilität. Beispielrechnungen mit Einsparungen von über 90.000 Euro jährlich unterstrichen die wirtschaftliche Relevanz.

Rüstzeit reduzieren, Druckstabilität erhöhen

Eine der meistdiskutierten Neuheiten war die rotec Airlock-Technologie. Sie adressiert einen Aspekt, der häufig unterschätzt wird, aber massiv Kosten beeinflusst: die Rüstzeit beim Wechsel von Sleeves und Adaptern. Während herkömmliche Systeme ein präzises Verdrehen und Einrasten erfordern, setzt Airlock auf ein selbstverriegelndes Prinzip. Der Adapter wird einfach aufgesetzt, richtet sich automatisch aus und fixiert sich sicher – schnell, intuitiv und ohne Fehlerrisiko.

Für den Hochgeschwindigkeitsdruck entwickelt XSYS zudem einen High-Performance-Carbon-Adapter, der Vibrationen auf Flexodruckmaschinen effektiv reduzieren soll. Erste Tests zeigen hohe Stabilität auch bei hohen Produktionsgeschwindigkeiten – ein wichtiger Schritt hin zu reproduzierbaren Druckergebnissen im oberen Leistungssegment.

Neue EU-Regeln verändern die Branche – und Druckfarben rücken ins Zentrum

Mit Blick auf den wachsenden Druck zu nachhaltigeren Verpackungslösungen widmete sich Dr. Ricarda Hofmann von der Flint Group einem Thema, das die Branche zunehmend beschäftigt: NC-freie Farben und ihre Bedeutung für die Recyclingfähigkeit.

Die kommende EU-Verpackungsverordnung PPWR macht die Recyclingfähigkeit ab 2030 zur Grundvoraussetzung für den Marktzugang. Ergänzend verschärfen Organisationen wie RecyClass ihre Richtlinien – insbesondere für farbige PE- und PP-Verpackungen. Nitrocellulosehaltige Farbsysteme geraten unter Druck, während PU-basierte Systeme als besonders recyclingkompatibel gelten.

Flint zeigte anhand eigener Untersuchungen, wie stark das Bindemittel die Qualität des Rezyklats beeinflusst. NC-basierte Farben können mechanische Eigenschaften beeinträchtigen, während PU-, PVB- und bestimmte Acrylate deutlich kompatibler sind.

Mit NC-freien polymeren Bindemitteln und modularen Universal-Base-Konzepten hat Flint Lösungen entwickelt, die sowohl den regulatorischen Anforderungen entsprechen als auch die Druckpraxis berücksichtigen. Ihre klare Botschaft: Künftig wird nicht nur die Verpackungsstruktur über Recyclingfähigkeit entscheiden, sondern maßgeblich die eingesetzte Druckfarbe.

Wenn Verstehen wichtiger ist als Bewerten

Ein bewusst anderer, aber hoch relevanter Impuls kam von Patrick Lüdecke, der die Teilnehmenden auf eine gedankliche Reise mitnahm – weg von Technik und Prozessen, hin zu Führung und Kommunikation.

Mit eindrucksvollen Beispielen zeigte er, wie unser Gehirn Wahrnehmung filtert und interpretiert – und wie schnell Missverständnisse entstehen, wenn wir Schlüsse ziehen, ohne die Hintergründe zu kennen. Ein verspäteter, abwesender Mitarbeiter wirkt respektlos, bis sich ein familiärer Notfall als Ursache herausstellt.

Lüdeckes zentrale These: Hinter fast jedem Verhalten steckt eine positive Absicht. Menschen handeln nicht gegen andere, sondern im Sinne eigener Ziele und Bedürfnisse. Führung bedeutet daher, zwischen Mensch und Verhalten zu unterscheiden, nicht vorschnell zu bewerten und im Dialog echtes Interesse zu zeigen.

Sein Fazit lässt sich auf eine klare Formel bringen: Gute Führung beginnt dort, wo die Bewertung endet und Verstehen beginnt.

Zusammenfassung

Mit zwei hervorragend besuchten Veranstaltungen und intensiven Fachgesprächen machte der XSYS-Flexostammtisch 2025 deutlich, wie wichtig persönlicher Austausch für eine sich wandelnde Branche ist. XSYS präsentierte technologische Meilensteine, die Flint Group gab Orientierung in regulatorischen Zeiten, und ein Blick auf moderne Führung setzte neue Impulse jenseits der Technik.

Der Flexostammtisch bleibt damit eines der wichtigsten Foren für Wissensvermittlung, Vernetzung und strategische Standortbestimmung in der Flexodruckindustrie – im Norden, im Süden und im gesamten deutschsprachigen Raum.