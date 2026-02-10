EyeC zeigt nächste Generation der Druckbildkontrolle

Interpack 2026

Auf der Interpack 2026 in Düsseldorf (7.–13. Mai) präsentiert die EyeC GmbH neue Lösungen für die automatisierte Druckbildkontrolle entlang der gesamten Verpackungsproduktion. Im Mittelpunkt des Messeauftritts an Stand D01 in Halle 11 steht der EyeC Proofiler Graphic Connect, eine cloudbasierte SaaS-Lösung für das automatisierte Artwork-Proofreading in der Druckvorstufe.

Der Proofiler Graphic Connect vergleicht druckfertige Daten sowie Step-and-Repeat-Dateien automatisiert mit freigegebenen Referenzlayouts. Die systemunabhängige Lösung wurde speziell für die Anforderungen der grafischen Industrie und der Verpackungsproduktion entwickelt und ermöglicht eine reproduzierbare, regelbasierte Prüfung komplexer Druckdaten. Zu den technischen Weiterentwicklungen zählen höhere Prüfgeschwindigkeiten, eine optimierte Benutzerführung sowie die direkte Anbindung an führende Workflow-Systeme wie Esko Automation Engine und Hybrid Software. Damit lässt sich die Qualitätskontrolle nahtlos in bestehende Produktions- und Freigabeprozesse integrieren.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der KI-gestützten Inline-Inspektion innerhalb der ProofRunner-Produktlinie. EyeC demonstriert die Technologie live auf dem ProofRunner Web Evo, installiert auf einer Bobcat BRM des Maschinenherstellers DCM. Das modulare System ermöglicht eine hundertprozentige Inline-Inspektion von Etiketten und flexiblen Verpackungen bis zu einer Bahnbreite von 600 Millimetern. Die bildbasierte Fehlerklassifizierung auf Basis künstlicher Intelligenz unterstützt eine präzise Differenzierung zwischen relevanten Defekten und prozessbedingten Abweichungen und trägt so zur Reduzierung von „False Positives“ bei.

Abgerundet wird der Messeauftritt durch die scannerbasierten Offline-Inspektionssysteme Proofiler 1200 DT und Proofiler 600 DT. Diese Systeme richten sich insbesondere an Unternehmen mit hohen regulatorischen Anforderungen, etwa in der Pharma- und Medizintechnikbranche. Sie ermöglichen eine vollständige, automatisierte Musterprüfung von Faltschachteln, Beipackzetteln und weiteren sicherheitskritischen Druckerzeugnissen und unterstützen eine nachvollziehbare Dokumentation der Prüfergebnisse.