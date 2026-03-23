Biobasierte Druckfarbe aus Kaffeeabfällen für nachhaltige Verpackungen

Neue Lösung ersetzt fossile Pigmente und stärkt die Kreislaufwirtschaft

Finnische Unternehmen und Forschungseinrichtungen haben gemeinsam eine biobasierte Druckfarbe aus Kaffee-Röstabfällen entwickelt. Die neue Lösung bietet eine nachhaltige Alternative zu synthetischen Pigmenten, die bislang häufig für faserbasierte Verpackungen eingesetzt werden.

Die wasserbasierte Druckfarbe wurde in Zusammenarbeit von Natural Indigo Finland, der Tampere University of Applied Sciences (TAMK) und Siegwerk entwickelt. Grundlage ist ein Bio-Farbstoff, der aus Kaffee-Röstabfällen gewonnen wird, die vom finnischen Unternehmen Meira Oy bereitgestellt werden. Die Formulierung der Druckfarbe wurde zusätzlich von Adara Pakkaus Oy unterstützt.

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Die Farbe ist vollständig wasserbasiert, enthält keine flüchtigen organischen Verbindungen (VOCs) und nutzt einen technischen Lack von Siegwerk mit hohem Anteil an erneuerbaren Rohstoffen (Bio Renewable Content, BRC) als Bindemittel.

Beitrag zur Kreislaufwirtschaft durch Aufwertung von Nebenströmen

Der erste erfolgreiche Proof-of-Concept wurde im Mai 2025 erreicht, als das Unternehmen Cabassi Oy erstmals Paptic-Material mit der kaffeebasierten Druckfarbe bedruckte. Seitdem hat die Forschungsgruppe Biocolores der TAMK die technischen Eigenschaften sowie die Farbintensität weiter verbessert und damit die industrielle Machbarkeit dieses zu 100 Prozent biobasierten Farbstoffs demonstriert.

„Wir konnten mit starken Partnern zusammenarbeiten, und Nachhaltigkeit war während des gesamten Entwicklungsprozesses der zentrale Leitgedanke. Dieses Projekt zeigt, dass erneuerbare Lösungen konventionelle Systeme ersetzen können. Die führende Rolle von Siegwerk im Bereich Nachhaltigkeit sowie die globale Präsenz des Unternehmens machten sie zum idealen Partner für diese Entwicklung“, erklärt Pasi Ainasoja, CEO von Natural Indigo Finland und BioInk Ltd.

„Der aus Kaffee gewonnene Farbstoff passt hervorragend zu unserem Portfolio an bioerneuerbaren Produkten. Unser technischer Lack mit hohem Anteil erneuerbarer Rohstoffe hat sich als optimale Grundlage für diese Innovation erwiesen“, sagt Paul Pain, Global Head of Waterbased Technology bei Siegwerk GmbH.

Auch aus Sicht der Rohstofflieferanten eröffnet diese Entwicklung neue Perspektiven für die Nutzung von Nebenströmen: „Dies ist ein wichtiger Schritt, um unseren wertvollen Nebenstrom noch effizienter zu nutzen. Statt Kaffeeabfälle ausschließlich zur Biogasproduktion einzusetzen, können wir sie nun in eine zirkuläre Lösung überführen, die nachhaltigere Verpackungen unterstützt“, betont Heidi Päiväniemi, Marketing & Sustainability Director bei Meira Oy.

Dr. Kai Lankinen, Principal Researcher und Leiter der Biocolores-Forschungsgruppe an der TAMK, ergänzt: „Wir beschäftigen uns seit einiger Zeit mit dem Upcycling von Abfällen zu hochwertigen Farbstoffen. Diese Entwicklung besitzt erhebliches Potenzial im Flexodruck und darüber hinaus – in globalen Märkten mit einem Volumen von mehreren hundert Milliarden Euro. Unser Ziel ist es nun, diese Technologie gemeinsam mit unseren Partnern zu skalieren.“

„New Wood“-Ausstellung zeigt finnische Bioökonomie-Innovationen

Die Ausstellung „New Wood“, organisiert von der Finnish Forest Association gemeinsam mit der Circular Bioeconomy Alliance und The King’s Foundation, präsentiert führende finnische Innovationen im Bereich Bioökonomie. Sie wurde bereits bei der Europäischen Kommission sowie in Osaka gezeigt und wird anschließend nach Frankreich weiterreisen.

Darüber hinaus wird die Innovation auch auf der Messe Pulp & Beyond am 15.–16. April 2026 im Helsinki Expo and Convention Centre vorgestellt.

Über die Partner

Natural Indigo Finland

Entwickler pflanzen- und biobasierter industrieller Farbstoffe mit Fokus auf Lösungen der Kreislaufwirtschaft. Das Unternehmen verwandelt organische Nebenströme und erneuerbare Materialien in umweltfreundliche Pigmente und Farbstoffe.

Website: www.naturalindigo.fi

Tampere University of Applied Sciences (TAMK)

Eine führende finnische Hochschule für angewandte Wissenschaften mit starker Industriekooperation und Forschung zu nachhaltigen Materialien und Technologien. Die Forschungsgruppe Biocolores gehört zu den zentralen Plattformen der Hochschule.

Website: www.tuni.fi/tamk

Siegwerk GmbH

Einer der weltweit führenden Anbieter von Druckfarben und Beschichtungslösungen mit besonderem Fokus auf nachhaltige Verpackungen.

Website: www.siegwerk.com

Meira Oy

Finnische Kaffeerösterei und Gewürzhersteller mit Fokus auf Qualität und wissenschaftlich fundierte Klimaziele. Das Unternehmen gehört zur Massimo Zanetti Beverage Group und arbeitet aktiv daran, Abfälle zu reduzieren und Umweltwirkungen zu minimieren.

Website: www.meira.fi

Cabassi Oy

Finnischer Hersteller von im Flexodruck bedruckten faserbasierten Beuteln mit Fokus auf umweltverantwortliche Verpackungslösungen.

Website: www.cabassi.fi

Paptic Ltd.

Entwickler innovativer, im großen Maßstab recycelbarer faserbasierter Materialien für flexible Verpackungen als nachhaltige Alternative zu Kunststoff und konventionellen Materialien.

Website: www.paptic.com

Adara Pakkaus Oy

Finnischer Hersteller vollständig recycelbarer Verpackungslösungen aus Wellpappe auf Holzbasis, gefertigt aus erneuerbaren und recycelten Materialien für CO₂-arme Kreislaufverpackungen.

Website: www.adara.fi