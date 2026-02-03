Zecher GmbH gewinnt Packtion als Vertriebspartner für Benelux

Rasterwalzen

Die Zecher GmbH, Hersteller von Rasterwalzen, erweitert ihr Vertriebsnetz und arbeitet künftig mit Packtion als Vertriebspartner für die Länder Belgien, die Niederlande und Luxemburg zusammen.

Packtion übernimmt den Vertrieb der Rasterwalzenlösungen von Zecher in der Benelux-Region. Ziel der Partnerschaft ist es, die Betreuung von Kunden vor Ort zu stärken und die Präsenz der Zecher GmbH in diesen Märkten weiter auszubauen.

Thomas Reinking, Vertriebsleiter der Zecher GmbH, erklärt: „Mit Packtion und Maarten van Bergeijk gewinnen wir einen Ansprechpartner mit Kenntnissen des Benelux-Marktes. Die Zusammenarbeit soll dazu beitragen, unsere Produkte in der Region gezielt zu vertreten und Kunden direkt zu betreuen.“

Durch die neue Vertriebspartnerschaft erhalten Kunden in Belgien, den Niederlanden und Luxemburg einen direkten Zugang zu den Produkten der Zecher GmbH sowie eine lokale Anlaufstelle für Beratung und Betreuung.

Auch Packtion erweitert mit der Übernahme des Vertriebsmandats sein Portfolio. Beide Unternehmen planen, die Zusammenarbeit langfristig auszurichten und die Marktaktivitäten in der Benelux-Region gemeinsam weiterzuentwickeln.

Mit der Partnerschaft setzt die Zecher GmbH den Ausbau ihres internationalen Vertriebs fort.