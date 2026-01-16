Daetwyler Group übernimmt Cheshire Anilox

Mit Rasterwalzen erweitert Daetwyler Group sein Produktangebot weltweit

Die Daetwyler Group mit Sitz in Bleienbach (Schweiz) stärkt ihre Position in der internationalen Druckindustrie durch die Übernahme der britischen Cheshire Anilox Technology Ltd. Mit der Akquisition erweitert die Unternehmensgruppe ihr Produkt- und Kompetenzportfolio gezielt um den Bereich der Rasterwalzen und verfolgt damit eine klare strategische Ausrichtung: den weiteren Ausbau eines integrierten Angebots für den Drucksaal aus einer Hand.

Strategische Ergänzung eines etablierten Portfolios

Die Daetwyler Group ist seit Jahrzehnten in der Druckindustrie etabliert und vereint bislang zwei spezialisierte Tochtergesellschaften unter ihrem Dach. Die Daetwyler SwissTec AG gilt als weltweiter Marktführer in der Entwicklung und Herstellung von Rakelmessern für den Tief- und Flexodruck. Die Rotoflex AG ergänzt dieses Portfolio mit Druckfarben und Lacken für flexible Verpackungen sowie für Hygiene-, Pharma- und Sicherheitsanwendungen.

Mit der Übernahme von Cheshire Anilox Technology Ltd. erweitert die Gruppe ihr Angebot um einen zentralen Baustein des Druckprozesses. Rasterwalzen spielen insbesondere im Flexodruck eine entscheidende Rolle für Farbübertragung, Druckqualität und Effizienz. Die Integration dieses Produktsegments gilt daher als konsequenter Schritt zur Abrundung des bestehenden Leistungsangebots.

Cheshire Rasterwalzen: Etablierter Spezialist mit globaler Reichweite

Cheshire Anilox Technology Ltd. wurde 1992 gegründet und hat sich vom Standort Manchester aus zu einem der führenden europäischen Hersteller lasergravierter keramischer Rasterwalzen entwickelt. Das Unternehmen beliefert Kunden in über 100 Ländern und ist in zahlreichen Marktsegmenten aktiv, darunter flexible Verpackungen, Wellpappe, Etiketten, Umschläge, Dosenbeschichtung und Offsetdruck.

Die technologische Kompetenz von Cheshire liegt insbesondere in der präzisen Lasergravur und der langlebigen keramischen Beschichtung der Walzen, die für gleichbleibende Druckqualität und Prozessstabilität entscheidend sind. Diese Expertise soll innerhalb der Daetwyler Group künftig gezielt weiterentwickelt und international ausgebaut werden.

Internationale Expansion und Produktionsausbau

Ein zentrales Ziel der Akquisition ist der Ausbau der internationalen Präsenz. Neben dem bestehenden Produktionsstandort in Großbritannien plant die Daetwyler Group mittelfristig den Aufbau einer Fertigung von Rasterwalzen in den USA. Ab Ende 2026 soll der nordamerikanische Markt dadurch lokal beliefert werden. Die Nähe zu Kunden soll Lieferzeiten verkürzen, Serviceleistungen verbessern und die Wettbewerbsfähigkeit in einem der wichtigsten Druckmärkte weltweit erhöhen.

Gleichzeitig verspricht sich die Gruppe von der erweiterten Fertigungstiefe eine Stärkung der eigenen Innovationsfähigkeit. Die Kombination von Rakelmessern, Rasterwalzen, Farben, Lacken sowie ergänzenden Verbrauchsmaterialien soll es ermöglichen, Druckprozesse ganzheitlich zu betrachten und weiter zu optimieren.

Unabhängigkeit und Kontinuität als Leitprinzip

Trotz der vollständigen Übernahme bleibt Cheshire Anilox Technology Ltd. organisatorisch eigenständig. Die Daetwyler Group hat 100 Prozent der Unternehmensanteile erworben, betont jedoch ausdrücklich die Fortführung der bestehenden Unternehmensstruktur. Das Managementteam von Cheshire bleibt unverändert im Amt und fungiert weiterhin als primärer Ansprechpartner für Kunden und Geschäftspartner.

Auch an den bestehenden Vertriebsstrukturen soll grundsätzlich festgehalten werden. In Märkten mit parallelen Vertriebskanälen plant die Gruppe, diese bewusst weiterzuführen, um sowohl Kundenbedürfnisse als auch die Besonderheiten des Rasterwalzen-Geschäftsmodells differenziert zu berücksichtigen.

Übergabe eines Lebenswerks

Mit der Übernahme übergibt der bisherige Eigentümer Paul Smith sein Lebenswerk an ein privat geführtes Industrieunternehmen mit langfristiger Ausrichtung. Die Daetwyler Group sieht die Akquisition nicht als kurzfristige Investition, sondern als strategische Partnerschaft, die auf nachhaltiges Wachstum und technologische Weiterentwicklung abzielt. Die Belegschaft von Cheshire bleibt vollständig an Bord, was Kontinuität für Kunden und Partner gewährleisten soll.

Ein integriertes Kompetenzzentrum für den Drucksaal

Durch die Zusammenführung von Rasterwalzen, Rakelmessern, Farben, Lacken und weiteren Verbrauchsmaterialien positioniert sich die Daetwyler Group zunehmend als umfassendes Kompetenzzentrum für den Drucksaal. Die Akquisition von Cheshire Anilox Technology Ltd. ist dabei weniger als isolierter Zukauf zu verstehen, sondern als Teil einer langfristigen Strategie, Druckprozesse ganzheitlich zu begleiten und zu optimieren.

Über die Daetwyler Group

Zur inhabergeführten Daetwyler Group mit Hauptsitz in Bleiebach, Schweiz, gehören die Daetwyler SwissTec AG, die Rotoflex AG un die Cheshire Anilox Technology Ltd. Die drei Unternehmen beliefern Kunden weltweit mit Rasterwalzen, Rakelmessern, Kreppschabern sowie Farben und Lacken für flexible Verpackungen und Sicherheitsanwendungen. Die entwickelten und hergestellten Verbrauchsmaterialien werden über ein globales Verkaufs- und Vertriebsnetz vermarktet. Die Daetwyler Group beschäftigt weltweit über 300 Mitarbeitende an zehn Standorten.