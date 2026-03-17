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Daetwyler Swisstec

Neue Rakel speziell für Beschichtungsanwendungen in der Papierindustrie

von Ansgar Wessendorf,
Neue Rakel für Beschichtungsanwendungen
Die Beschichtungsrakel Paperstar von Daetwyler SwissTec wurde gemeinsam mit SH Papertec entwickelt und ist speziell für anspruchsvolle Beschichtungsanwendungen in der Papierindustrie ausgelegt (Quelle: Daetwyler Swisstec)

Das Know-how aus dem Tief- und Flexodruck findet zunehmend auch in der Papierindustrie Anwendung. Auf dieser Grundlage hat Daetwyler SwissTec gemeinsam mit SH Papertec eine neue Beschichtungsrakel entwickelt. Die Rakel Paperstar ist speziell für die Beschichtung von Papieroberflächen ausgelegt.

Die langjährige Erfahrung von Daetwyler SwissTec in der Rakelproduktion wird durch die Partnerschaft mit der SH Papertec GmbH in Mainleus weiter ausgebaut. Aus der Zusammenarbeit entstand die Beschichtungsrakel Paperstar, die künftig Kunden in Deutschland, Österreich sowie in Zentral- und Osteuropa zur Verfügung steht.

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Daetwyler SwissTec setzt dabei auf die Verbindung von Tradition, Innovationskraft und Flexibilität. Die Beschichtungsrakel zeichnen sich durch eine gleichbleibend hohe Qualität über die gesamte Arbeitsbreite sowie über ihre gesamte Einsatzdauer aus. Durch die enge Zusammenarbeit von Vertrieb, Entwicklung und Produktion kann das Unternehmen schnell und flexibel auf spezifische Kundenanforderungen reagieren. Kurze Lieferzeiten ergänzen den Service.

Die Hochleistungsrakel wird aus zähen, verschleißfesten Hartmetallwerkstoffen gefertigt. Sie ist so ausgelegt, dass sie Abrasion widersteht und gleichzeitig eine präzise, gleichmäßige Rakelkante über lange Zeit beibehält. Geometrie, Oberflächenfinish und Steifigkeit werden auf die jeweilige Papiersorte, die eingesetzte Beschichtung sowie die Maschinengeschwindigkeit abgestimmt. Dadurch lassen sich ein gleichmäßiger Beschichtungsauftrag und eine hohe Oberflächenqualität auch unter anspruchsvollen Produktionsbedingungen sicherstellen.

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