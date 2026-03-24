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Rasterwalzen

Ulmex liefert hochmoderne Laserreinigungsanlage an Schmid Folien

von Ansgar Wessendorf,
Ulmex liefert hochmoderne Laserreinigungsanlage an Schmid Folien
Die von Ulmex gelieferte Laserreinigungsanlage Evolux 2500 Plus bei Schmid Folien GmbH & Co. KG mit automatisierter Prozessmessung und Protokollierung über die D.A.M.-Datenbank (Quelle: Ulmex)

Die Ulmex Industrie System GmbH & Co. KG gibt die erfolgreiche Installation einer hochmodernen Laserreinigungsanlage an die Schmid Folien GmbH & Co. KG bekannt. Mit der Inbetriebnahme der Evolux 2500 Plus setzt Schmid Folien künftig auf eine präzise und nachhaltige Technologie zur Reinigung von Keramik-Rasterwalzen.

Die Evolux 2500 Plus steht für eine neue Generation leistungsfähiger Laserreinigungssysteme, die speziell für anspruchsvolle industrielle Anwendungen entwickelt wurden. Neben ihrer hohen Reinigungspräzision verfügt die Anlage über eine vollautomatisch integrierte Mess- und Auswertungstechnologie, die eine lückenlose Qualitätskontrolle während des gesamten Prozesses ermöglicht.

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Ein zentrales Element der Anlage ist die integrierte Datenbanklösung D.A.M. (Data Acquisition & Monitoring). Sie erlaubt die automatische Erfassung, Auswertung und Protokollierung aller relevanten Prozess- und Messergebnisse in Echtzeit. Dadurch wird nicht nur die Rückverfolgbarkeit der Reinigungsergebnisse der Rasterwalzen gewährleistet, sondern auch eine kontinuierliche Prozessoptimierung ermöglicht.

Für die Schmid Folien GmbH & Co. KG bedeutet die Integration der Anlage einen wichtigen Schritt in Richtung automatisierter, nachhaltiger und digital dokumentierter Fertigungsprozesse. Laserreinigungstechnologie ermöglicht eine materialschonende, chemiefreie und hochpräzise Entfernung von Verunreinigungen und Beschichtungen – ein entscheidender Vorteil für moderne industrielle Produktionsumgebungen.

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