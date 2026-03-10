Apex stellt weltweit neue Schutzlösung für Anilox-Sleeves vor

Drucksaal

Apex International bringt mit „Anilox Armor“ eine neue Generation von Schutzabdeckungen auf den Markt, die Anilox-Sleeves während Lagerung, Transport und Handhabung zuverlässig vor Beschädigungen schützen sollen. Die Produkteinführung erfolgt weltweit ab März 2026 über das globale Vertriebsnetz des Unternehmens.

Anilox-Sleeves zählen zu den zentralen Präzisionskomponenten im Flexodruck sowie in Beschichtungs- und weiteren Druckverfahren. Sie sorgen für einen gleichmäßigen Farb- und Lacktransfer und sind damit maßgeblich für konstante Druckqualität verantwortlich. Mit der zunehmenden Verbreitung des Expanded Color Gamut (ECG)-Drucks gewinnt der korrekte Umgang mit diesen Komponenten zusätzlich an Bedeutung, da Produktionsstabilität und Farbkonstanz stärker denn je von exakt abgestimmten Anilox-Systemen abhängen.

Anzeige

Ein wesentliches Merkmal der neuen Schutzlösung ist die Farbcodierung der Endringe, die eine schnelle und eindeutige Identifikation der Sleeves ermöglicht. Dadurch lassen sich Anilox-Sleeves im Drucksaal effizienter organisieren, Fehler bei der Zuordnung reduzieren und Arbeitsabläufe über verschiedene Bediener und Schichten hinweg vereinfachen.

Schutz für empfindliche Präzisionskomponenten

Neben der eindeutigen Kennzeichnung steht der mechanische Schutz im Mittelpunkt der Entwicklung. Beschädigungen während der Lagerung oder beim Transport gehören zu den häufigsten Ursachen für Defekte an gravierten Oberflächen. Solche Schäden können Druckfehler, Maschinenstillstände und zusätzliche Kosten nach sich ziehen. Die neuen Anilox Armor-Schutzhüllen wurden entwickelt, um diese Risiken zu minimieren und die Lebensdauer der Anilox-Komponenten zu verlängern.

„Mit Anilox Armor schaffen wir eine zusätzliche Schutzebene, die unsere Mission unterstreicht: unseren Kunden maximale Zuverlässigkeit, längere Lebensdauer und eine konstant hohe Leistungsfähigkeit ihrer Anilox-Sleeves zu ermöglichen – unabhängig davon, ob sie mit konventionellen Gravuren oder mit der patentierten GTT-Technologie von Apex arbeiten“, erklärt Nick Harvey, Technical Director bei Apex International. „Wir haben gezielt analysiert, welche Faktoren in Druckereien am häufigsten zu kostspieligen Schäden führen, und eine Lösung entwickelt, die diese kritischen Komponenten vor Stößen, Abrieb und Umwelteinflüssen schützt.“

Robuste Konstruktion für den Alltag im Drucksaal

Technisch kombinieren die Schutzabdeckungen schlagfeste Verbundmaterialien mit einer passgenauen, luftgepolsterten Innenstruktur, die Stöße absorbiert und direkten Kontakt mit empfindlichen gravierten Oberflächen verhindert. Die Hüllen sind speziell auf Apex-Sleeves und -Walzen abgestimmt, wodurch ein sicherer, rutschfester Sitz gewährleistet wird. Gleichzeitig sind die Materialien gegenüber Farben, Lösungsmitteln und Reinigungsmitteln beständig.

Zu den zentralen Eigenschaften der neuen Schutzlösung zählen:

Luftgepolsterter Dual-Layer-Schutz, der Stöße bei Transport und Handhabung absorbiert

Robuste FRP-Konstruktion für hohe Widerstandsfähigkeit gegen Abrieb und wiederholte Nutzung

Farbcodierte Handhabungsringe zur schnellen Identifikation und effizienteren Organisation im Drucksaal

Chemikalienbeständigkeit gegenüber Farben, Löse- und Reinigungsmitteln

Wiederverwendbares Design, das Abfall reduziert und langfristige Wirtschaftlichkeit ermöglicht

Mit Anilox Armor knüpft Apex an seine langjährige Erfahrung in der Entwicklung von Anilox-Technologien an und erweitert sein Portfolio um eine Lösung, die den gesamten Lebenszyklus von Drucksaal-Komponenten berücksichtigt. Durch den gezielten Schutz empfindlicher Gravuren lassen sich Nacharbeiten, ungeplante Stillstände und Ersatzinvestitionen deutlich reduzieren.

„In vielen Betrieben entstehen Schäden nicht im Produktionsprozess selbst, sondern während der alltäglichen Bewegung und Lagerung der Sleeves“, so Harvey. „Mit Anilox Armor lassen sich diese Risiken minimieren – damit Druckmaschinen stabil laufen und hohe Qualitätsstandards dauerhaft eingehalten werden können.“

Die Schutzabdeckungen sind zunächst in Standardgrößen für gängige Sleeve- und Walzendurchmesser erhältlich. Darüber hinaus bietet Apex auf Anfrage kundenspezifische Varianten an, die auf individuelle Anwendungen und Arbeitsabläufe zugeschnitten sind. Im Laufe des Jahres 2026 will das Unternehmen die neue Lösung auf verschiedenen Branchenveranstaltungen und Fachmessen präsentieren.

Über Apex International

Apex International zählt weltweit zu den führenden Anbietern von Rasterwalzen, Sleeves, Prägezylindern und ergänzenden Drucklösungen für die Märkte Wellpappe, Flexodruck, Etiketten, Beschichtung und Prägung. Mit einem klaren Fokus auf Präzision, technologische Entwicklungen und globalen Service unterstützt das Unternehmen Druckereien und Verarbeiter dabei, in unterschiedlichsten Anwendungen konsistente und qualitativ hochwertige Druckergebnisse zu erzielen.