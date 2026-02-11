Zecher GmbH erweitert Vertriebsstruktur in Frankreich

Rasterwalzen

Die Zecher GmbH hat ihr Vertriebsnetz in Frankreich ausgebaut. Ab sofort übernimmt OS Graphics den Vertrieb der Rasterwalzenlösungen des Unternehmens im französischen Markt.

Mit der Kooperation reagiert Zecher auf die strategische Bedeutung Frankreichs innerhalb der europäischen Druck- und Verpackungsindustrie. OS Graphics verfügt über langjährige Erfahrung im technischen Vertrieb und betreut Kunden aus dem Druck- und Verpackungsumfeld landesweit.

Ziel der Zusammenarbeit ist es, die Marktbearbeitung vor Ort zu intensivieren und die Kundenbetreuung in Frankreich strukturell zu stärken. Dazu zählen unter anderem die technische Beratung, die Projektbegleitung sowie die direkte Ansprechbarkeit im Markt.

„Frankreich ist für uns ein wichtiger Markt mit spezifischen Anforderungen“, sagt Thomas Reinking, Vertriebsleiter der Zecher GmbH. „Mit OS Graphics haben wir einen Partner, der die Marktstrukturen kennt und unsere Lösungen fachlich fundiert vertreten kann.“

Durch die neue Vertriebspartnerschaft bündelt Zecher seine Aktivitäten in Frankreich über einen lokalen Ansprechpartner. Kunden erhalten damit Zugang zum gesamten Produkt- und Leistungsportfolio des Unternehmens bei gleichzeitiger Betreuung im Inland.

OS Graphics erweitert mit der Aufnahme der Zecher-Produkte sein bestehendes Portfolio im Bereich Druck- und Verpackungstechnik. Beide Unternehmen streben eine langfristige Zusammenarbeit an.