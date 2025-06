DFTA sucht die TOP-Ausbilder 2025 – Jetzt bewerben!

Fachkräftemangel

Die DFTA – Kompetenznetzwerk und Branchenverband der Flexo- und Verpackungsdruckindustrie – startet die neue Bewerbungsrunde für den renommierten Titel „DFTA TOP-Ausbilder 2025“. Ab sofort sind alle DFTA-Mitgliedsunternehmen aufgerufen, sich für die Auszeichnung als herausragender Ausbildungsbetrieb in der Flexodruckbranche zu bewerben.

Exzellenz in der Ausbildung sichtbar machen

Mit dem Wettbewerb würdigt die DFTA besonderes Engagement in der Nachwuchsförderung und qualitätsorientierten Berufsausbildung. Die besten Ausbildungsunternehmen werden im feierlichen Rahmen der DFTA Technischen Tagung am 13. November 2025 in Mannheim ausgezeichnet – vor einem Fachpublikum aus der Flexo- und Verpackungsdruckindustrie.

Anzeige

Jetzt mitmachen – und ein starkes Zeichen für die Zukunft setzen

Die DFTA freut sich auf zahlreiche Bewerbungen und spannende Einblicke in die Ausbildungswelt ihrer Mitgliedsbetriebe. Zeigen auch Sie, wie Sie junge Talente fördern – und bewerben Sie sich jetzt um den Titel „DFTA TOP-Ausbilder 2025“!

Hier finden Sie alle weiteren Informationen, die Teilnahmebedingungen und das Bewerbungsformular.