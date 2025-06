Peter Steinbeck in die Plastics Hall of Fame 2025 aufgenommen

Würdigung eines Lebenswerks: Wegbereiter nachhaltiger Verpackungstechnologien geehrt

Peter Steinbeck, ehemaliger CEO und langjähriges Vorstandsmitglied von Windmöller & Hölscher (W&H), wurde in die renommierte Plastics Hall of Fame aufgenommen. Die internationale Institution ehrt Persönlichkeiten, die die Kunststoffindustrie mit wegweisenden Innovationen, unternehmerischer Weitsicht und außergewöhnlichem Engagement geprägt haben. Die feierliche Aufnahme in der Hall-of-Fame findet am 7. Oktober im Rahmen der Fachmesse K 2025 in Düsseldorf statt.

Mit dieser Auszeichnung würdigt die internationale Kunststoffbranche ein außergewöhnliches Lebenswerk. Unter der Führung von Peter Steinbeck entwickelte sich Windmöller & Hölscher zu einem der weltweit führenden Anbieter von Maschinen und Systemen für die Herstellung flexibler Verpackungen. Über mehr als drei Jahrzehnte gestaltete Steinbeck als CEO, CSO und Mitglied des Vorstands die Strategie und Ausrichtung des 155 Jahre alten Familienunternehmens – und setzte dabei Maßstäbe in den Bereichen Technologie, Nachhaltigkeit und Unternehmenskultur.

Eine Karriere mit globalem Einfluss

Seit seinem Eintritt bei W&H im Jahr 1992 und seiner Berufung in den Vorstand 1998 leitete Steinbeck die erfolgreiche Transformation des mittelständischen Maschinenbauers in ein globales Hightech-Unternehmen. Der Umsatz vervierfachte sich unter seiner Verantwortung von 300 Millionen auf 1,2 Milliarden Euro (Stand 2023). Die Zahl der Mitarbeitenden wuchs um 64 Prozent. Mehr als 1.800 Patente dokumentieren den technologischen Vorsprung, den W&H durch gezielte Investitionen in Forschung und Entwicklung – jährlich rund 8 Prozent des Umsatzes – aufbauen konnte.

„Greenovation“: Nachhaltigkeit als strategisches Ziel

Früh erkannte Steinbeck die Notwendigkeit, wirtschaftlichen Fortschritt und ökologische Verantwortung zu vereinen. 2009 initiierte er die Nachhaltigkeitsstrategie „Greenovation“, die zunächst auf die Reduzierung von Energie- und Ressourcenverbrauch zielte. Diese entwickelte sich bis 2022 zu einer umfassenden, ESG-konformen Unternehmenspolitik. Auch in Krisenzeiten wie der COVID-19-Pandemie bewies Steinbeck Führungsstärke: Durch frühzeitige Maßnahmen zur Sicherung der Lieferketten und den Einsatz globaler Serviceteams stellte er die weltweite Geschäftskontinuität sicher.

Innovation durch Infrastruktur und Partnerschaft

Unter seiner Leitung baute W&H seinen internationalen Footprint aus – unter anderem durch ein hochmodernes Fertigungswerk in Tschechien. Durch das Joint Venture AVENTUS mit Haver & Boecker stärkte Steinbeck zudem die Marktführerschaft im Segment Form-Fill-Seal. Das 10.000 Quadratmeter große W&H Technologiezetrum, das größte seiner Art im Bereich flexibler Verpackungen, wurde unter seiner Führung eröffnet und dient seither als globaler Hotspot für Innovation, Anwendungstests und Kundenlösungen.

Kultur als Fundament des Erfolgs

Neben Technologie und Strategie legte Steinbeck großen Wert auf eine werteorientierte Unternehmenskultur. W&H steht heute für ein familiäres Arbeitsumfeld mit langfristiger Mitarbeiterbindung: Die durchschnittliche Betriebszugehörigkeit am Stammsitz in Lengerich beträgt 18 Jahre – oft über mehrere Generationen hinweg. Diese Kultur der Loyalität und Verantwortung sieht Steinbeck als Grundpfeiler für nachhaltigen unternehmerischen Erfolg.

International vernetzt und engagiert

Peter Steinbeck, diplomierter Maschinenbauingenieur mit MBA von INSEAD, war vor seinem Eintritt bei W&H unter anderem bei Hewlett-Packard und Jagenberg tätig. Über das eigene Unternehmen hinaus engagierte er sich über zwei Jahrzehnte im Beirat der Messe K und in führenden Fachverbänden wie dem VDMA und der Flexible Packaging Association. Seine Stimme fand international Gehör, wenn es um Fortschritt, Verantwortung und Zukunftsperspektiven der Kunststoff- und Verpackungsindustrie ging.

Würdigung eines visionären Gestalters

Mit seiner Aufnahme in die Plastics Hall of Fame reiht sich Peter Steinbeck in eine Riege von Persönlichkeiten ein, die die Kunststoffindustrie weltweit geprägt haben. Die Hall of Fame versteht sich dabei nicht nur als Auszeichnung, sondern als Plattform zur Förderung von Innovation, Exzellenz und Inspiration für kommende Generationen.

Heute ist Peter Steinbeck Mitglied des Aufsichtsrats von W&H – und bleibt der Branche als Impulsgeber und strategischer Denker erhalten. Sein Lebenswerk steht beispielhaft für unternehmerische Exzellenz, technologische Vision und verantwortungsvolles Handeln – mit nachhaltiger Wirkung auf eine ganze Industrie.

Über die Plastics Hall of Fame

Die Plastics Hall of Fame ist die weltweit führende Institution zur Würdigung herausragender Persönlichkeiten der Kunststoffindustrie. Sie zeichnet Innovatoren, Führungspersönlichkeiten und Vordenker aus, die mit ihrem Wirken entscheidend zur Entwicklung und Zukunftsfähigkeit der Kunststoff- und Polymertechnologien beigetragen haben. Die feierliche Aufnahme findet traditionell im Rahmen der internationalen Fachmesse K in Düsseldorf statt.

Über Windmöller & Hölscher

Windmöller & Hölscher ist ein weltweit führender Anbieter von Maschinen und Systemen zur Herstellung und Verarbeitung flexibler Verpackungen. Seit der Gründung 1872 in Lengerich, Westfalen, steht das familiengeführte Unternehmen für technologische Exzellenz, Qualität und Innovation. Mit rund 3.100 Mitarbeitenden und Kunden in über 130 Ländern entwickelt W&H zukunftsweisende Lösungen für eine nachhaltige Verpackungswelt.