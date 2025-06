BHS Corrugated erneut unter den TOP 100 Innovatoren Deutschlands

Wellpappenindustrie

BHS Corrugated ist beim Innovationswettbewerb TOP 100 zum dritten Mal ausgezeichnet worden. Das Unternehmen zählt damit auch 2025 zu den innovativsten mittelständischen Unternehmen Deutschlands. Die Ehrung erfolgte am 27. Juni im Rahmen des Deutschen Mittelstands-Summit in der Rheingoldhalle in Mainz. Wissenschaftsjournalist Ranga Yogeshwar, Mentor des Wettbewerbs, überreichte den Preisträgern die Urkunden persönlich.

Im wissenschaftlich fundierten Auswahlverfahren überzeugte BHS Corrugated in der Größenklasse C (mehr als 200 Mitarbeitende) insbesondere in der Kategorie „Innovative Prozesse und Organisation“.

Ein Beispiel für die Innovationsarbeit des Unternehmens ist Corruverse – das von BHS Corrugated entwickelte Konzept einer integrierten Wellpappenproduktion. Es verknüpft Wellpappenanlage, Intralogistik und Weiterverarbeitung in einem durchdachten System und schafft damit neue Ansätze für Effizienz, Qualität und Ressourcenschonung in der Verpackungsindustrie.

Die erneute Auszeichnung nach 2019 und 2022 versteht das Unternehmen als Bestätigung seiner langfristig angelegten Innovationsstrategie. Einen wesentlichen Beitrag leisten interne Strukturen wie das Project-Management-Office, das Entwicklungsprozesse standardisiert und Projektverlauf, Kosten und Termine im Blick behält. Ebenso wichtig ist die aktive Mitwirkung der Mitarbeitenden: Ihre Vorschläge fließen direkt in neue Produkte und Systeme ein. Langjährige Partnerschaften mit Kunden – sogenannte Lifecycle Partnerschaften – spielen ebenfalls eine zentrale Rolle in der Innovationspraxis von BHS Corrugated.

„Nachhaltige Innovation entsteht nicht allein durch Ideen, sondern auch durch klare Prozesse, wirtschaftliches Augenmaß und den Blick für die Marktentwicklung“, sagt Dr. Thomas List, Group CFO von BHS Corrugated. „Die Auszeichnung zeigt, dass wir in einem dynamischen Umfeld strukturiert und wirkungsvoll agieren.“

Dr. Thomas List und Annika Ebel, Head of Corporate Communications, nahmen die Auszeichnung in Mainz entgegen.

Christian Engel, Sprecher der Geschäftsführung, ergänzt: „Wir verstehen Innovation als Verbindung von technologischem Fortschritt mit den Anforderungen des Marktes. Dabei setzen wir auf unser Team und die enge Zusammenarbeit mit unseren Kunden. So gestalten wir gemeinsam die Weiterentwicklung der Wellpappenindustrie.“

Der Wettbewerb TOP 100 basiert auf einem wissenschaftlichen Verfahren unter der Leitung von Innovationsforscher Prof. Dr. Nikolaus Franke. Bewertet werden unter anderem Innovationsklima, strategische Ausrichtung und Umsetzungskraft. In diesem Jahr nahmen 364 mittelständische Unternehmen teil, 262 von ihnen wurden ausgezeichnet. Die Bewertung erfolgt in drei Größenklassen – BHS Corrugated startet in der Klasse für Unternehmen mit mehr als 200 Mitarbeitenden.