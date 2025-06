SOMA stärkt Präsenz in Italien: Gianluca Quartieri leitet neues Serviceteam

Neues Technologiezentrum

Mit der Ernennung von Gianluca Quartieri zum Leiter des neuen Serviceteams von SOMA Italia baut der tschechische Flexodruckmaschinenhersteller seine Präsenz in Südeuropa weiter aus. Das Unternehmen mit Sitz in Carmignano di Brenta, Padova, Italien, will damit gezielt seine Kundenbetreuung auf dem italienischen und südeuropäischen Markt stärken.

Quartieri bringt rund 30 Jahre Erfahrung in den Bereichen Service -Engineering und Flexodrucktechnologie mit und gilt als ausgewiesener Fachmann in der Branche. In seiner neuen Funktion wird er eine Schlüsselrolle in der technischen Betreuung von SOMA-Kunden übernehmen.

„Mit SOMA Italia rücken wir unsere Flexodrucklösungen näher an unsere Kunden – inklusive lokalem Service und technischem Know-how“, erklärt Moreno Melegatti, CEO von SOMA Italia.

Doch die Gründung der italienischen Niederlassung markiert erst den Anfang von SOMAs ehrgeiziger Wachstumsstrategie für 2025. Am 2. Juli wird das neue SOMA Esperienza Center eröffnet – ein hochmodernes Technologiezentrum, das sich der Entwicklung nachhaltiger Flexodrucklösungen widmet.

Das Zentrum bietet eine praxisnahe Testumgebung, in der europäische Kunden SOMAs wasserbasierte Drucklösungen unter Produktionsbedingungen evaluieren können.