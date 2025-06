Erfolgreiches Branchentreffen mit zukunftsweisendem Austausch

Flexopartner Open House 2025 in Neuwied

Im Mai 2025 fand das Flexopartner Open House Event bei der Firma Lohmann GmbH & Co. KG in Neuwied statt. Die Veranstaltung bot Fachbesuchern aus der Flexodruckbranche – darunter Hersteller von flexiblen Verpackungen, Etiketten und Wellpappe sowie deren OEM-Partner – eine Plattform für praxisnahen Austausch, technologische Einblicke und zukunftsorientierte Diskussionen. Organisiert und ausgerichtet wurde das Event von sechs namhaften Zulieferern der Flexodruckindustrie, die in Deutschland und Österreich durch die Dortschy GmbH & Co. KG vertreten werden.

Das diesjährige Event stand unter dem Leitsatz „Gemeinsam Zukunft gestalten“. In einer offenen, kommunikativen Atmosphäre tauschten sich Teilnehmende über aktuelle Herausforderungen, Zukunftstrends und konkrete Lösungsansätze aus. Im Mittelpunkt standen dabei praxisorientierte Gespräche, Produktvorführungen, Fachimpulse und eine exklusive Werksführung durch das Lohmann-Werk in Neuwied.

Hohe Fachkompetenz und lebendiger Austausch

Mit insgesamt 54 Teilnehmenden – vom Drucker über Einkäufer, Produktions- und Betriebsleiter bis hin zu Geschäftsführern – war die Resonanz ausgesprochen positiv. Besonders hervorgehoben wurde die gelungene Mischung aus kompakter Teilnehmerzahl und hoher Informationsdichte, die einen persönlichen Austausch auf Augenhöhe ermöglichte.

Technologien im Fokus: Präsentationen der Flexopartner

Die sechs ausstellenden Unternehmen – Asahi Photoproducts Europe, Dortschy GmbH & Co. KG, Flexo Wash APS, Lohmann GmbH & Co. KG, Pamarco GmbH und Polywest GmbH & Co. KG – präsentierten ihre neuesten Produkte, Technologien und Entwicklungen:

Asahi Photoproducts stellte wasser- und lösemittelreduzierte Flexodruckplatten mit CleanPrint-Technologie vor, die Druckqualität und Maschinenlaufzeit optimieren.

Dortschy zeigte unter anderem neue Rakelmesser, Dichtungen und VOC-freie Reinigungslösungen für den Flexodruckalltag.

Pamarco präsentierte mit TeroLux eine Hartmetalloberfläche für Rasterwalzen mit verlängerter Lebensdauer und verbesserter Farbübertragung.

Polywest stellte neue, elektrisch ableitfähige Sleeves und Adapter für Hochgeschwindigkeitsanwendungen vor.

Lohmann demonstrierte in der firmeneigenen Bonding Arena anschaulich, wie sich das Handling von Klischeeklebebändern auf die Druckqualität auswirkt.

Flexo Wash überzeugte mit einer Laser-Rasterwalzen-Reinigungsanlage und führte vor Ort anspruchsvolle Reinigungsvorgänge mit beeindruckendem Ergebnis durch.

Gemeinsam stark für die Branche

Die Veranstaltung 2025 knüpfte erfolgreich an die erste Flexopartner im Jahr 2022 an und unterstrich erneut den Wert eines fokussierten, praxisorientierten Branchentreffens. Das durchweg positive Feedback der Teilnehmerinnen und Teilnehmer bestätigt das Format und motiviert die Veranstalter zur Fortsetzung.

Die Veranstalter blicken bereits nach vorn: Erste Überlegungen zu einer weiteren Ausgabe des Flexopartner Events sind bereits angelaufen. Nach der Flexopartner 2025 ist vor der nächsten Flexopartner.