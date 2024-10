Pantone validiert den Druck mit festem Farbsatz auf einer Tiefdruckmaschine

2.300 Pantone-Sonderfarben

In der Herstellung der Verpackungen für ihre Produkte fordert die Markenartikelindustrie Farbstabilität. Es liegt auf der Hand, weshalb das so ist: Wenn Verbraucherinnen und Verbraucher erstmals mit Produkten in Berührung kommen, treffen sie binnen Sekunden ihre Kaufentscheidungen. Alleine die Farben beeinflussen zu 85 % diese Entscheidungen.

Farbabweichungen bei Produkten erwecken den Eindruck mangelnder Qualität. Das wiederum kann erheblich das Marken-Image und auch die Kundentreue beeinträchtigen. Viele Markenartikelhersteller sagen, dass sie bei ihren verschiedenen Verpackungslieferanten mit Farbabweichungen und Ungenauigkeiten zu kämpfen haben – und dass diese Herausforderungen hinsichtlich ihrer Farben für ihre Unternehmen negative Folgen haben. Gleiches gilt für die hieraus resultierenden Nacharbeiten.

Vor diesem Grund hat der Druck mit festem Farbsatz (Extended Color Gamut / ECG) in den vergangenen Jahren große Bedeutung gewonnen. Gleichzeitig erhöht er die Effizienz in der Druckproduktion. Der Druck mit festem Farbsatz macht die Farbabstimmung zu einem digitalen Offline-Prozess. Damit wird sie stabil, einfach, wiederholbar, konsistent und unabhängig von menschlicher Interpretation. Wie der Name schon sagt, arbeitet dieses Druckverfahren mit einem festen Farbsatz: mit vier oder mehr Farben, typischerweise aber mit sieben Farben. Mit diesem Farbsatz deckt es einen breiteren Farbraum ab als der herkömmliche CMYK-Prozess. Und es garantiert – unabhängig von den Fähigkeiten der Maschinenbediener – wiederholbare Farben.

oneECG heißt die Technologie von Bobst für den Druck mit festem Farbsatz. Sie wird sowohl in analogen als auch and digitalen Druckprozessen in der Herstellung von Etiketten, flexiblen Verpackungen, Faltschachteln und Verpackungen aus Wellpappe eingesetzt. BOBST hat seine oneECG-Technologie vor einigen Jahren auf den Markt gebracht und ist mit ihr sehr erfolgreich – ermöglicht sie doch Farbstabilität über viele Maschinen und alle Bereiche der Verpackungsherstellung hinweg.

Allerdings gab es in der Vergangenheit eine Ausnahme: Der Druck mit festem Farbsatz war anfangs nicht für Tiefdruckmaschinen perfektioniert. Bobst hat sich dieser Herausforderung seiner Kunden angenommen und unermüdlich auf das Ziel hingearbeitet, dass auch im Tiefdruck perfekt mit festem Farbsatz gedruckt werden kann. Bobst war zuversichtlich, dass es binnen weniger Jahre gelingen würde. Im Ergebnis ist oneECG heute die am weitesten entwickelte Technologie für den Tiefdruck mit einem Standardfarbsatz mit sieben Farben.

Dennoch hielt sich in der Branche nach wie vor eine gewisse Unsicherheit und Skepsis. Würde im Tiefdruck mit oneECG tatsächlich echte Farbstabilität erreichbar sein? Bobst entschied sich für den ultimativen Test – und ließ seine Technologie von Pantone validieren.

Pantone-Validierung: glaubwürdige Farbstabilität

Pantone ist weltweit für sein Farbabstimmungssystem bekannt, das Millionen Designer und Hersteller in etlichen Industriebranchen nutzen.

Würde Pantone die Genauigkeit der oneECG-Technologie im Tiefdruck validieren, würde das jeden Zweifel ausräumen. Deshalb wollte Bobst die Validierung erreichen. Schließlich unterzog Pantone Bobst einem rigorosen Test mit verschiedenen Druckfarben und vielen extremen, aus dem Rahmen fallenden Situationen.

Die Tests wurden auf der Tiefdruckmaschinen-Plattform Master RS 6003 von Bobst ausgeführt. Bei ihr handelt es sich um eine hochgradig flexible Plattform, die zu einer multifunktionalen Produktionslinie konfiguriert werden kann. Dabei lässt sich der Druckprozess auf einfache Weise inline um verschiedene Weiterverarbeitungsprozesse erweitern. So kann die Maschine ein breites Spektrum unterschiedlicher Produktanforderungen und Anwendungen abdecken.

Pantone stellte eine Liste mit mehr als 2.300 Pantone-Sonderfarben zur Verfügung, die auf der Bobst Master RS 6003 mit der oneECG-Technologie reproduziert werden sollten. Nach Erhalt dieser Liste bereitete Bobst den Druck in seiner Druckvorstufe vor und nahm für jede der Farben eine Farbseparation vor. Anschließend druckte Bobst in einem Schritt alle Farben auf der Master RS 6003 und schickte die Druckmuster an Pantone in die USA. Hier wurden sie analysiert, gemessen sowie die Übereinstimmung und Qualität der Farben bewertet.

Wie sah das Ergebnis aus? Die Master RS 6003 bestand den Test mit Bravour. So wurde die Maschine zur weltweit ersten von Pantone validierten Tiefdruckmaschine.

Mehr als nur Farbstabilität – die Potenziale des Tiefdrucks lassen sich voll ausschöpfen

Die Ergebnisse geben Markenartikel- und Verpackungsherstellern vollkommene Sicherheit an die Hand. Sie eröffnen ihnen die Möglichkeit, bei ihren Aufträgen im Tiefdruck mit festem Farbsatz eine hohe Farbstabilität und Wiederholbarkeit zu erreichen. Und das bei gleichzeitig drastisch verkürzten Stillstandszeiten der Tiefdruckmaschinen. oneECG erlaubt den Druck vieler Aufträge in einem Durchgang, was dem Tiefdruck – und allen anderen Drucktechnologien – eine rentable Herstellung mittelgroßer und kleiner Aufträge erlaubt. Mit der Master RS 6003 lassen sich auch kleinere und mittelgroße Aufträge ab etwa 5.000 m² rentabel produzieren. Und sie können schneller ausgeliefert werden – egal, ob es sich um kleine, mittelgroße oder große Auflagen handelt.

Da oneECG mit einem festen Satz von bis zu sieben Druckfarben arbeitet, brauchen Tiefdruckereien bei Auftragswechseln lediglich die Druckzylinder zu wechseln. Die Druckfarben dagegen verbleiben in den Druckmaschinen. Damit werden nicht nur die Farbabfälle reduziert. Es wird auch weniger Lagerfläche für Druckzylinder, Rasterwalzen und Druckfarben benötigt.

Auf der drupa 2024 hat Bobst seine Besucherinnen und Besucher über die Pantone-Validierung informiert. Sie zeigten sich beeindruckt und begeistert – und gaben das Signal, die Validierung habe ihr Vertrauen in den Einsatz von oneECG im Tiefdruck gestärkt.

Für Markenartikel- und Verpackungshersteller, die höchste Anforderungen an die Druckqualität stellen, war der Tiefdruck seit je her eine hervorragende Option. Aber Zweifel hinsichtlich der Farbstabilität – und das Fehlen der Möglichkeit, mit ihm auch dem wachsenden Bedarf bei kleineren Auflagen gerecht werden zu können – erwiesen sich als Hemmschwellen. Mit der Validierung der Master RS 6003 seitens Pantone sind sie ausgeräumt worden.