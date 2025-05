Neue Plattform K5 – maximale Flexibilität in der Herstellung von Tiefdruckzylindern

Print4All 2025

Hell Gravure Systems stellt auf der diesjährigen Print4All 2025 in Mailand mit der neuen Plattform K5 ein modulares Konzept für die elektromechanische Gravur von Tiefdruckzylindern vor. Die Gravieranlage HelioKlischograph K5 überzeugt durch Flexibilität und Investitionssicherheit – von der Einstiegslösung bis zur vollautomatischen Produktionsintegration.

„Unsere neue Plattform K5 ist wie ein modulares Baukastensystem aufgebaut. Kunden können ihre Gravieranlage jederzeit erweitern, je nach Bedarf und Produktionsanforderung“, erklärt Jan Breiholdt, Produktmanager bei Hell Gravure Systems. Das Konzept folgt einem klaren Ziel: maximale Anpassungsfähigkeit bei gleichzeitig hoher und stabiler Gravurqualität.

Drei Ausbaustufen, zwei Baugrößen, ein Versprechen: Zukunftssichere Gravur

Die K5-Plattform ist in drei Varianten verfügbar:

K5 Basic für den manuellen Einstieg

K5 Smart für den teilautomatisierten Produktionsprozess

K5 Auto für die Integration in der vollautomatischen Fertigungslinien AutoCon

Alle Varianten sind in zwei Baugrößen erhältlich und verarbeiten Zylinderlängen bis 2.350 mm sowie Gewichte bis 300 kg. Durch einheitliche Basiskomponenten lässt sich jede Anlage flexibel nachrüsten – ein echter Vorteil in dynamischen Produktionsumfeldern.

Technologie, die den Unterschied macht

Bereits die Grundversion K5 Basic ist mit dem Graviersystem HelioSprint 2 ausgestattet, das bis zu 9.000 Näpfchen pro Sekunde erzeugt. Für höchste Qualitätsansprüche lassen sich optionale Features wie XtremeEngraving für extreme Auflösung und Grobraster zur Erweiterung des Rasterbereichs integrieren.

Der K5 Smart hebt die Gravurprozesse auf das nächste Level: Mit One-Button-Bedienung, automatischer Joberkennung und Modulen wie CellEye, SprintEasy und Certified Engraving bietet diese Ausbaustufe standardisierte Gravurergebnisse bei gleichzeitig einfacher Bedienung.

Für die vollautomatische Zukunft der Tiefdruckzylinderfertigung

Als Endausbaustufe ist der K5 Auto für den Einsatz in der vollautomatischen Produktionslinie AutoCon optimiert. Mit minimaler Stellfläche, nahtloser Integration in bestehende Anlagen und einem 1-Personen-Bedienkonzept setzt der K5 Auto neue Maßstäbe in Effizienz und Automatisierung.

Bewährtes bleibt: K500 weiterhin im Portfolio

Parallel zur neuen Plattform bleibt der bewährte HelioKlischograph K500 – vor allem in der Endausbaustufe „Twain“ – weiterhin fester Bestandteil des Produktportfolios. Damit bietet Hell Gravure Systems zwei leistungsfähige Linien für unterschiedliche Anwendungsbereiche.

Mehr Flexibilität, weniger Kompromisse

Mit der K5-Plattform bietet Hell Gravure Systems eine hochflexible Lösung für die Herausforderungen moderner Tiefdruckfertigung. Die modulare Architektur, gepaart mit intelligenter Automatisierung und präziser Prozesskontrolle, gibt Anwendern die Freiheit, ihre Systeme an veränderte Anforderungen anzupassen – heute und in Zukunft.

Halle9, Stand A11 B14