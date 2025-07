Henkel und Smurfit Westrock entwickeln neue Verpackung

Faltschachtel

Für die Neugestaltung der Haarcolorationslinie Schwarzkopf Creme Supreme hat Henkel gemeinsam mit Smurfit Westrock ein Verpackungskonzept entwickelt. Das Ziel bestand darin, sich gestalterisch von den klassischen Verpackungen im Haarcolorationssegment zu unterscheiden und gleichzeitig eine Lösung zu entwickeln, die mit den bestehenden Produktionslinien kompatibel ist.

Henkel stellte klare Anforderungen an die neue Verpackung: Sie sollte sich bewusst von der traditionellen rechteckigen Form abheben und eine pflegeorientierte Markenbotschaft vermitteln. Gleichzeitig musste eine uneingeschränkte Integration in die bestehenden Hochgeschwindigkeits-Produktionslinien gewährleistet sein. Eine Neugestaltung der technischen Abläufe sollte vermieden werden.

Verpackung für Hochgeschwindigkeitsfertigung geeignet

Smurfit Westrock entwickelte daraufhin eine Faltschachtel mit abgerundeten Ecken und einer weicheren Kontur. Diese Form verbessert die Ergonomie sowie das Auspackerlebnis und erhöht die Sichtbarkeit am Point of Sale. Für eine hochwertige Anmutung kamen verschiedene Druckveredelungen wie matte und glänzende Lacke sowie Heißfolienprägungen zum Einsatz. Ein besonderes Augenmerk lag auf der konsistenten Farbwiedergabe der zahlreichen Produktnuancen.

Das Design wurde so konzipiert, dass es sich ohne Anpassungen in die bestehenden industriellen Prozesse bei Henkel integrieren lässt. Die Verpackung ist für die Hochgeschwindigkeitsfertigung geeignet und erfüllt alle Anforderungen an Effizienz in der Produktion und Logistik.

Die entwickelte Verpackung vereint gestalterische Differenzierung mit prozesskompatibler Funktionalität. Sie unterstützt die Positionierung von Schwarzkopf Creme Supreme als moderne und gepflegt wirkende Produktlinie, ohne Kompromisse bei Produktionsfähigkeit oder Handhabung einzugehen.