Deutscher Verpackungspreis 2024 für ESD Paper Bag in der Kategorie Nachhaltigkeit

Weber Verpackungen

„Wir freuen uns, dass unser ESD Paper Bag den renommierten Deutschen Verpackungspreis 2024 in der Kategorie Nachhaltigkeit (Materialsubstitution) gewonnen hat. Das Deutsche Verpackungsinstitut e. V. (dvi) zeichnete unseren innovativen, antistatischen Beutel aus Papier für seine herausragende Leistung und seine nachhaltigen Eigenschaften aus“, so Dr. Carsten Schulze-Bentrop, Geschäftsführer von Weber Verpackungen.

Die Jury lobte das Produkt als den “ersten zertifizierten antistatischen Beutel, der aus Papier hergestellt wird und mit einem Volumenwiderstand überzeugt, der deutlich niedriger ist als bei vielen Kunststoffbeuteln.” Besonders hervorgehoben wurde, dass der ESD Paper Bag, im Gegensatz zu herkömmlichen ESD-Verpackungen aus Kunststoff, aus 100 % Recyclingpapier besteht und vollständig recyclebar ist. Ein weiterer Vorteil: Der Papierbeutel kommt ohne das übliche „ESD-Haltbarkeitsdatum“ aus, da seine Ableitfähigkeit dauerhaft gegeben ist.

Im Gegensatz zu den marktüblichen, ableitfähigen ESD-Verpackungen, die aus Kunststoff bestehen, ist der ESD Paper Bag eine ressourcen- und emissionsschonende Lösung“, so die Jury weiter. Die Konstruktion des Beutels bietet zudem einen verbesserten Volumenwiderstand, der empfindliche elektronische Produkte optimal schützt.

Dr. Carsten Schulze-Bentrop führt weiter aus: „Diese Auszeichnung ist nicht nur eine Bestätigung unserer intensiven Entwicklungsarbeit, sondern auch ein bedeutender Schritt in Richtung einer nachhaltigeren Verpackungszukunft. Unser ESD Paper Bag ist ein innovativer Beitrag zur Materialsubstitution und beweist, dass Funktionalität und Umweltschutz in der Verpackungsindustrie Hand in Hand gehen können. Wir sind stolz auf diese großartige Auszeichnung und sehen sie als Ansporn, weiterhin nachhaltige und zukunftsorientierte Lösungen zu entwickeln, die sowohl den Anforderungen des Marktes als auch den wachsenden Umweltstandards gerecht werden.“

Mehr Informationen über Weber Verpackungen und ihre nachhaltigen Lösungen finden Sie im großen Artikel auf der Webseite von „VerpackungsDruck & Converting“.