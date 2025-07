Cardbox Packaging investiert in neue Duopress-Technologie von MK Masterwork

Druckweiterverarbeitung / Converting

Die Cardbox Packaging Gruppe mit Sitz in Wien – ein Spezialist für Kartonverpackungen in der Lebensmittel-, Kosmetik- und Konsumgüterindustrie – erweitert erneut ihren Maschinenpark und setzt dabei auf Technologie der Heidelberger Druckmaschinen AG und ihres langjährigen Partners im Verpackungsbereich, MK Masterwork.

Mit der Investition in eine neue Duopress 106 FCSB von MK Masterwork stärkt das Unternehmen insbesondere seine Kapazitäten in der Weiterverarbeitung am Standort Wolfsberg (Österreich). Die hochautomatisierte Anlage ermöglicht Heißfolienprägung, Stanzen, Ausbrechen und Nutzentrennen in einem einzigen Arbeitsgang – ideal für anspruchsvolle Anwendungen in der Süßwaren-, Tabak- oder Kosmetikindustrie sowie im Premiumsegment hochwertiger Spirituosenverpackungen.

Bereits heute betreibt Cardbox Packaging in Wolfsberg drei Stanzen des Typs Mastermatrix 106 CSB, die mit integrierten Volllogistiksystemen für maximale Effizienz sorgen. Die neue Duopress wird Anfang 2026 ausgeliefert und in Betrieb genommen.

„Mit der Investition in die Duopress 106 FCSB bauen wir unsere führende Rolle im Premium-Verpackungsdruck weiter aus. Gleichzeitig setzen wir auf Technologien, die unsere Produktion durchgängig effizienter, nachhaltiger und flexibler machen – entlang der gesamten Prozesskette“, sagt Chris Düringer, Director Cardbox Packaging Group.

Cardbox Packaging setzt an mehreren Standorten auf End-to-End-Lösungen von Heidelberg – unter anderem auf Speedmaster-Bogenoffsetmaschinen im Druck und zunehmend auf Weiterverarbeitungssysteme von MK Masterwork. Der gesamte Produktionsworkflow ist über Prinect digital integriert.

„Die enge Integration der Weiterverarbeitungslösungen von MK Masterwork in bestehende Produktionsprozesse unterstreicht unsere Position als Systemintegrator im Verpackungsdruck“, so Dr. David Schmedding, Vorstand Technologie und Vertrieb bei Heidelberg. „Die Folgeinvestitionen eines Premiumanbieters wie Cardbox Packaging zeigen, welches Effizienzpotenzial in der Weiterverarbeitung steckt – und dass wir mit unserem Angebot exakt die Anforderungen unserer Kunden treffen.“