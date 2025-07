Angela Strigl übernimmt CFO-Position bei Brückner Group SE

Verpackungsfolien

Zum 1. Juli 2025 übernimmt Angela Strigl die Position der Chief Financial Officer (CFO) bei der Brückner Group SE am Standort Siegsdorf. Sie wechselt innerhalb der Unternehmensgruppe von der Brückner Maschinenbau, wo sie in den vergangenen dreieinhalb Jahren ebenfalls als Kaufmännische Geschäftsführerin (CFO) tätig war. Ihre Nachfolge tritt Robin Schaede an.

Angela Strigl verfügt über mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung im Finanzwesen, in der Steuerberatung sowie im internationalen Rechnungswesen. In dieser Zeit hat sie eine eindrucksvolle Karriere in namhaften Unternehmen der Industrie, Beratung und Finanzwelt durchlaufen.

Seit Januar 2022 war sie als Kaufmännische Geschäftsführerin (CFO) bei der Brückner Maschinenbau tätig, einem weltweit führenden Maschinenbauer im Bereich Kunststoffverarbeitung. Zuvor leitete sie rund fünf Jahre als CFO die finanziellen Geschicke der PackSys Global in der Schweiz, einem international agierenden Spezialisten für Verpackungsmaschinen. Beide Business Units sind Teil der Unternehmensgruppe unter dem Dach der Brückner Group SE, in der Angela Strigl ihre Karriere als Leiterin Finanzen & Controlling innerhalb der Brückner Group startete und nun als CFO zurückkehren wird.

Davor sammelte sie umfassende Beratungserfahrung bei Deloitte & Touche als Director International Tax. In dieser Rolle beriet sie mittelständische Unternehmen bei komplexen Umstrukturierungen, Optimierungen und internationalen Steuerfragen.

Mit ihrer breiten Expertise an der Schnittstelle von Finanzstrategie, Steuerrecht und internationaler Unternehmensführung wird Angela Strigl in ihrer neuen Rolle entscheidende Impulse für eine zukunftsorientierte Weiterentwicklung setzen. Sie übernimmt hiermit die Rolle von Maximilian Schneider, der sich nach 25 Jahren in der Unternehmensgruppe in den Ruhestand verabschiedet.

Mit Robin Schaede besetzt die Brückner Maschinenbau Angela Strigls Position mit einem international erfahrenen und versierten CFO nach. Robin Schaede bringt weitreichende Erfahrung in unterschiedlichen Funktionsbereichen in Familienunternehmen, im Privat Equity Umfeld sowie in börsennotierten Unternehmen mit. Dabei hat er erfolgreich Unternehmensstrukturen optimiert, Leistungen verlagert, Finanzprozesse verbessert und digitalisiert sowie M&A-Transaktionen durchgeführt. Zuletzt führte er das börsennotierte Maschinenbauunternehmen Technotrans SE als Finanzvorstand / CFO u.a. durch eine strategische und strukturelle Neuausrichtung und verantwortete den Aufbau von Shared-Service-Centern.

Über die Brückner Group

Die Brückner Group mit Hauptsitz in Siegsdorf, Bayern, ist eine weltweit führende Unternehmensgruppe im Engineering und Maschinenbau für die Verarbeitung von Kunststofffolien und alternativen Materialien – unter anderem für den Verpackungssektor. Seit über 60 Jahren steht Brückner für technologische Innovationskraft. Heute beschäftigt die Gruppe rund 2.900 Mitarbeitende in 13 Ländern. Zur Brückner Group gehören die Geschäftsbereiche Brückner Maschinenbau, Brückner Servtec, Kiefel und PackSys Global. Im November 2024 wurde die Brückner Group mit dem renommierten Deutschen Nachhaltigkeitspreis (DNP) in der Kategorie Kunststoff- und Gummiindustrie ausgezeichnet.