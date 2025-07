Kreatives Verpackungskonzept »60°« verbindet Design, Nachhaltigkeit und Veredelung

Leonhard Kurz präsentiert Verpackungsserie mit Papieren von Koehler Paper

Für die Luxe Pack Messe in Monaco entwickelte die Kurz-Gruppe ein besonderes Verpackungskonzept unter dem Titel »60° – creative boxes to inspire«. Entstanden ist eine Serie aus vier sorgfältig gestalteten Kartonboxen, umgesetzt in einem intelligenten Stecksystem – vollständig ohne Klebstoffverbindungen. Für die Realisierung setzte Leonhard Kurz, Spezialist für Oberflächenveredelung mit Sitz in Fürth, auf ausgewählte hochwertige Feinpapiere von Koehler Paper.

Die dreieckige Grundform der Boxen, deren Seiten im 60-Grad-Winkel zueinanderstehen, verleiht dem Konzept seinen Namen. Die Edition umfasst zwei Komponenten: die Boxen selbst sowie den Schuber »View what’s next«, in dem vier Leporellos untergebracht sind. Die Verpackungsserie greift aktuelle Designströmungen sowie soziokulturelle Entwicklungen auf und übersetzt sie in gestalterische und technische Lösungen. Jede der vier Boxen thematisiert dabei einen eigenständigen Trend.

Anzeige

Materialwahl: Nachhaltigkeit trifft Funktionalität

Für die Umsetzung kamen zwei Papierqualitäten von Koehler Paper zum Einsatz: Das Koehler Eco Paper, ein Premium-Recyclingpapier mit den Umweltzertifikaten „Blauer Engel“ und EU Ecolabel, wurde für die Kartonboxen verwendet. Es bietet hohe Lichtbeständigkeit, minimales Ausbluten und eine robuste Oberfläche – ideal für langlebige, hochwertige Verpackungen. Die vier Leporellos wurden auf dem Digitaldruckpapier Koehler ICEWHITE IQ gedruckt.Es ist speziell für den Digitaldruck entwickelt und ermöglicht brillante Farben und gestochen scharfe Konturen.

Veredelung mit Präzision

Die Prägungen und Veredelungen wurden mit Technologie und Werkzeugen des Kurz-Tochterunternehmens Hinderer + Mühlich (H+M) realisiert. Die Kombination aus anspruchsvollem Design, nachhaltigen Materialien und modernen Veredelungsverfahren macht die Serie »60°« zu einem Beispiel für zukunftsorientierte Verpackungsgestaltung.

Vielfältige Einsatzbereiche für die Papiere von Koehler Paper

Das Sortiment von Koehler Paper umfasst eine breite Auswahl an Papieren für unterschiedliche Anwendungen. Die Recyclingpapiere der Eco-Reihe zeichnen sich durch hohe Farb- und Lichtechtheit sowie eine besondere Abriebfestigkeit aus. ICEWHITE IQ überzeugt als Digitaldruckpapier durch Farbbrillanz und Druckschärfe – ideal für hochwertige Print- und Verpackungsprodukte.

Mehr zur Koehler-Gruppe

Die Koehler-Gruppe wurde 1807 gegründet und ist von Beginn an bis heute familiengeführt. Das Kerngeschäft der Gruppe liegt in der Entwicklung und Produktion von hochwertigen Spezialpapieren. Dazu zählen unter anderem Thermopapiere, Spielkartenkarton, Getränkeuntersetzer, Feinpapiere, Selbst-durch- schreibepapiere, Recyclingpapiere, Dekorpapiere, Holzschliffpappe, Sublimationspapiere und innovative Spezialpapiere für die Verpackungsindustrie. In Deutschland verfügt die Koehler-Gruppe mit ihren rund

2.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern über fünf Produktionsstandorte, drei weitere befinden sich in den USA. Die Gruppe ist international tätig, der Exportanteil lag 2023 bei rund 70 Prozent, bei einem Jahresumsatz von 1,1 Milliarden Euro.

Als energieintensives Unternehmen investiert Koehler mit seinem Geschäftsbereich Koehler Renewable Energy in erneuerbare Energieprojekte wie Windenergie, Wasserkraft, Photovoltaik und Biomasse. Die Koehler-Gruppe hat sich zum Ziel gesetzt, bis zum Jahr 2030 bilanziell mehr Energie aus erneuerbaren Quellen zu produzieren, als für die Papierproduktion benötigt wird.

Mit dem Geschäftsbereich Koehler Innovative Solutions betreibt die Koehler-Gruppe Kollaboration mit Start-Ups, um Innovationen in den Kerngeschäftsfeldern Papier und erneuerbare Energie zu fördern.