Verpackungsdruckmaschine mit kombinierter Offset/Flexo-Technologie

OMET-Open House: VaryFlex V4

Am 17. Oktober 2024 veranstaltete OMET erfolgreich einen Open House im Innovation-Park und am Hauptsitz in Lecco, Italien. Branchenexperten kamen zusammen, um die neuesten Lösungen für den Verpackungsdruck zu entdecken.

Präsentationen zu Brancheninnovationen

Die Veranstaltung begann mit einer Einführung durch Marco Calcagni, Verkaufs- und Marketingleiter bei OMET, der den Tag mit einem Fokus auf Innovation und Expertise eröffnete. Im Anschluss präsentierte Roberto Speri, Gebietsleiter und Produktmanager, seinen Vortrag mit dem Titel „Die Revolution im Verpackungsdruck“. Darin erläuterte er, wie OMETs technologische Fortschritte den Wandel in der Druckbranche vorantreiben.

Anzeige

Die Präsentationen setzten einen Schwerpunkt auf Nachhaltigkeit und aktuelle regulatorische Entwicklungen. Brian Sullivan, Vizepräsident für Marketing und Vertrieb bei Energy Science Inc., hielt einen Vortrag zum Thema „EB: Der nachhaltigste Offsetdruckprozess“, in dem er betonte, wie Elektronenstrahltechnologie (EB) zur führenden Lösung für ökologisch nachhaltigen Druck wird. Norbert Wünsch von Zeller-Gmelin analysierte ausführlich „Druckfarben für den EB-Druck“, während Thomas Ellinger von Actega die Präsentationen mit einem Vortrag zu den neuesten regulatorischen Entwicklungen im Bereich UV-Lacke abschloss.

Demonstration der VaryFlex V4

Nach den Präsentationen hatten die Teilnehmer die Gelegenheit, die Produktionsanlagen von OMET zu besichtigen und eine Live-Demonstration der VaryFlex V4 zu erleben, einer Druckmaschine mit kombinierter Offset/Flexo-Technologie, die für den Druck von flexiblen Verpackungen entwickelt wurde. Die Maschine wurde mit einer Bahnbreite von 850 mm präsentiert, ist jedoch auch in Breiten von 670 mm und 1080 mm erhältlich. Sie zeigte ihre Vielseitigkeit im Umgang mit einer breiten Palette von Materialien wie unkaschierten Folien, Multilaminaten und Faltschachteln.

Während der Vorführung druckte die VaryFlex V4 eine Kaffeeverpackung auf einem 12-Mikron-PET-Folie, wobei eine Kombination aus vier EB-Offsetfarben und einer EB-Flexo-Weißfarbe verwendet wurde. Der hybride Druckprozess, der bei einer Geschwindigkeit von 300 Metern pro Minute im WET-on-WET-Verfahren durchgeführt wurde, demonstrierte die Fähigkeit der Maschine, die Offset-Qualität mit der Deckkraft von Flexo-Weiß zu kombinieren – und das alles mit Elektronenstrahltrocknung. Der schnelle Auftragswechsel, der in nur 10 Minuten durchgeführt wurde, zeigte die Effizienz der Maschine, die problemlos auf ein 350-Gramm-Kartonmaterial umstieg und hochwertige Drucke mit glänzenden und Soft-Touch-Oberflächen produzierte.

Automatisierung und Benutzerfreundlichkeit

Die VaryFlex V4 basiert auf einer Offset-Plattform mit Sleevetechnologie und erreicht eine maximale mechanische Geschwindigkeit von 400 Metern pro Minute.

Eines der Hauptmerkmale der VaryFlex V4 ist der schnelle Auftragswechsel, der durch das „Easy Sleeve Format Change“-System ermöglicht wird. Dieses System erlaubt einen vollständigen Formatwechsel in sehr kurzer Zeit auf einfache, schnelle und vor allem sichere Weise. Dies reduziert die Rüstzeiten erheblich und erhöht die betriebliche Flexibilität, wodurch die Maschine sowohl für kurze als auch lange Auflagen ideal ist.

Dank der fortschrittlichen Bahnspannungsregel-Systeme von OMET hielt die VaryFlex V4 die Druckqualität auf verschiedenen Substraten konstant hoch, minimierte Abfall und gewährleistete gleichbleibende Ergebnisse. Das automatische Vorregister-System verkürzte die Rüstzeiten weiter, so dass jeder Auftrag mit minimalem Aufwand und Materialverbrauch perfekt in den Druckregister gebracht wurde.

Während der Vorführung gab Roberto Maiocchi, Vertriebs- und Marketingleiter von BST eltromat Italia, einem langjährigen Partner von OMET, wertvolle Einblicke in das Druckqualitätskontroll-System. Er erläuterte, wie die in die OMET-Maschinen integrierten BST-Inspektionssysteme eine Echtzeit-Qualitätsüberwachung ermöglichen, um selbst bei komplexen Aufträgen ausgezeichnete und gleichbleibende Ergebnisse zu gewährleisten.

Abschluss der Veranstaltung

Das Open House endete mit einem Mittagessen im Innovation-Park von OMET, bei dem die Teilnehmer in entspannter Atmosphäre Ideen und Erfahrungen austauschten. Die Veranstaltung demonstrierte eindrucksvoll OMETs innovative, nachhaltige und hochflexible Lösungen, die auf die immer vielfältigeren Anforderungen moderner Druckunternehmen zugeschnitten sind.