GRA setzt auf regionale Präsenz und internationale Kooperation

Stärkung des globalen Netzwerks in der Tiefdruckbranche

Die Global Rotogravure Association (GRA) treibt ihre weltweite Vernetzung konsequent voran – durch neue Repräsentanzen in Schlüsselregionen und eine strategische Partnerschaft mit der chinesischen Taicang Hi-tech Zone.

Die internationale Ausrichtung der GRA gewinnt weiter an Dynamik. Mit der Unterzeichnung einer Kooperationsvereinbarung mit der Taicang Hi-tech Industrial Development Zone in der chinesischen Provinz Jiangsu setzt der Branchenverband einen weiteren Meilenstein auf dem Weg zu globaler Präsenz und Vernetzung.

Kooperation mit der Taicang Hi-tech Zone: Brücke zwischen Europa und Asien

Im Rahmen des 17. Taicang-Tags in Stuttgart, an dem Vertreterinnen und Vertreter aus Politik und Industrie aus Taicang, Baden-Württemberg und Bayern teilnahmen, nutzte die GRA die Gelegenheit zum bilateralen Austausch. Stefani Dhami, Leiterin der GRA, unterzeichnete im Zuge der Veranstaltung eine Absichtserklärung zur vertieften Zusammenarbeit mit der Taicang Hi-tech Zone.

„Diese Kooperation ist ein weiterer wichtiger Meilenstein auf dem internationalen Weg der GRA“, betont Dhami. „Sie spiegelt unser Bestreben wider, Regionen zu vernetzen, Innovationen zu teilen und neue Perspektiven für die weltweite Tiefdruckgemeinschaft zu schaffen.“ Die Partnerschaft zielt darauf ab, die Zusammenarbeit zwischen europäischen und asiatischen Akteuren im Tiefdruck weiter auszubauen und gemeinsame Innovationsprojekte zu fördern.

Die Vereinbarung unterstreicht auch die strategische Neuausrichtung der Organisation: Mit der Umbenennung von European Rotogravure Association (ERA) zur Global Rotogravure Association (GRA) wurde ein klares Signal für Offenheit, internationale Zusammenarbeit und weltweite Repräsentanz gesetzt.

Ben Daniel als GRA-Repräsentant für den Nahen Osten und Afrika

Ein zentrales Element dieser neuen Strategie ist die gezielte regionale Verankerung der GRA durch erfahrene Branchenexperten vor Ort. Mit Ben Daniel wurde ein ausgewiesener Kenner der Druck- und Verpackungsindustrie zum GRA-Repräsentanten für die Region Naher Osten und Afrika (MEA) berufen. Der in Dubai ansässige Branchenprofi bringt mehr als 35 Jahre Erfahrung in den Bereichen Druck, Verpackung, Verlagswesen und B2B-Kommunikation mit.

„Diese Region ist geprägt von Dynamik, Innovationsgeist und Wachstum“, erklärt Daniel. „Ich freue mich darauf, Brücken zwischen der globalen Tiefdruckgemeinschaft und den Märkten im Nahen Osten und Afrika zu bauen.“ Als zentrale Ansprechperson wird er regionale Netzwerke stärken, Kooperationsprojekte initiieren und dafür sorgen, dass die Perspektiven der MEA-Region in die globale Arbeit der GRA einfließen.

Martial Durou verstärkt GRA-Präsenz in Südostasien

Auch in Südostasien setzt die GRA auf regionale Kompetenz: Mit der Ernennung von Martial Durou zum offiziellen Repräsentanten wird eine der wachstumsstärksten Regionen der Welt künftig direkt betreut. Der auf den Philippinen lebende Druckexperte verfügt über mehr als 25 Jahre internationale Erfahrung in der Verpackungsindustrie – unter anderem in Frankreich, Spanien, dem Vereinigten Königreich und Malaysia.

Seine Laufbahn reicht vom Repro-Operator bis zum Prozessoptimierungsmanager, zuletzt mit seiner Firma WeDoRepro als Berater im Bereich Grafik und Verpackungsdesign. „Ich bin nun fast 30 Jahre in der Verpackungsbranche tätig – begonnen mit dem Tiefdruck, dann über andere Druckverfahren und Kontinente hinweg, um letztlich wieder beim Tiefdruck anzukommen“, sagt Durou. „Die GRA hat mich über all die Jahre begleitet – nun selbst als Repräsentant tätig zu sein, ist mir eine große Ehre.“

In seiner neuen Rolle wird Durou als zentrale Anlaufstelle für Südostasien fungieren, den fachlichen Austausch fördern und die GRA-Ziele in den Bereichen Innovation, Nachhaltigkeit und internationale Zusammenarbeit aktiv voranbringen.

Globale Präsenz mit persönlicher Handschrift

Mit der strategischen Partnerschaft in China und der Ernennung regionaler Vertreter setzt die GRA klare Zeichen für die Stärkung ihres globalen Netzwerks. Regionale Präsenz, persönliche Ansprechpartner und fachliche Expertise sollen sicherstellen, dass der Tiefdruck weltweit als zukunftsfähige, innovative Technologie wahrgenommen und weiterentwickelt wird.

Die GRA positioniert sich damit nicht nur als internationale Interessenvertretung, sondern auch als Plattform für den fachlichen Dialog, für Kooperationen und nachhaltige Innovationen – weltweit und regional zugleich.

Über die GRA

Die Global Rotogravure Association (GRA) vereint Tiefdruckunternehmen, Zylinderhersteller, Gravurfachbetriebe und Zulieferindustrien aus aller Welt. Aufbauend auf dem Erbe der European Rotogravure Association (ERA) setzt sich die GRA dafür ein, die internationale Zusammenarbeit zu fördern, den technologischen Fortschritt voranzutreiben und höchste Branchenstandards im Tiefdruck zu etablieren.