Eröffnung von „Home of Print“ als größtes Kundenvorführzentrum in der Druckbranche

Heidelberg stärkt seine Rolle im Verpackungsdruck/Fotogalerie

Zum 175-jährigen Jubiläum hat die Heidelberger Druckmaschinen AG (Heidelberg) ihr neu gestaltetes Print Media Center (PMC) in Wiesloch-Walldorf feierlich als „Home of Print“ eröffnet. Im Zentrum der Festwoche mit über 1.500 internationalen Gästen steht das PMC mit seinen 9000 m2 als greifbares Symbol für die strategische Neuausrichtung des Unternehmens: weg vom reinen Maschinenbauer, hin zum Systemanbieter für durchgängige, digitale Produktionslösungen – insbesondere im wachsenden Markt des Verpackungsdrucks.

Das neue PMC zeigt eindrucksvoll, wie Heidelberg diesen Anspruch umsetzt. Kunden erleben live integrierte Produktionsprozesse, bei denen Druckmaschinen, Software, Automatisierung und Servicelösungen nahtlos ineinandergreifen. Mit modernster Technologie demonstriert das Unternehmen, wie sich Effizienz, Qualität und Nachhaltigkeit in der industriellen Verpackungsproduktion vereinen lassen. Im Mittelpunkt steht dabei nicht nur die technologische Exzellenz einzelner Maschinen, sondern das Zusammenspiel aller Komponenten in einem ganzheitlichen, digitalen Ökosystem.

Rollenflexodruckmaschine Boardmaster

Besondere Aufmerksamkeit galt der Rollenflexodruckmaschine Boardmaster, die im PMC erstmals im Livebetrieb zu sehen war. Sie richtet sich an Verpackungshersteller mit höchsten Anforderungen an Produktivität und Flexibilität und setzt neue Maßstäbe im hochvolumigen Faltschachteldruck. Die Boardmaster ergänzt das Portfolio im Verpackungsdruck ideal und unterstreicht Heidelbergs klare Wachstumsambitionen in diesem Segment.

Großformat-Offsetdruckmaschine Cartonmaster CX 145

Ebenso bedeutsam ist die Einführung der neuen Großformat-Offsetdruckmaschine Cartonmaster CX 145, die das Formatsegment 105 x 145 cm abdeckt und damit eine wichtige Lücke im Angebot schließt. Gemeinsam mit der Hochleistungsstanze Mastermatrix CSB 106 bilden diese Systeme ein leistungsfähiges Paket für die industrielle Produktion von Faltschachteln – insbesondere für Anwendungen in den Bereichen Lebensmittel, Getränke und Konsumgüter. Alle Systeme sind in das Workflow- und Steuerungssystem Prinect eingebunden und bilden gemeinsam ein durchgängig automatisiertes, vernetztes Produktionsumfeld.

Auch die Speedmaster-Baureihe ist fester Bestandteil des PMC. Sie zeigt ihre Stärken vor allem in der hochwertigen Faltschachtelproduktion im Bogenoffsetdruck. Durch intelligente Automatisierung und vollständige Integration in die digitale Prinect-Umgebung wird deutlich, wie traditionelle Offsettechnologie und moderne Workflows optimal zusammenwirken können – insbesondere für mittelgroße Auflagen mit höchsten Qualitätsanforderungen.

Fotogalerie: Highlights aus dem Print Media Center von Heidelberger Druckmaschinen

Digitale Vernetzung

Das PMC versteht sich dabei nicht nur als Präsentationsfläche, sondern auch als Innovationslabor. Mit dem integrierten Data Lab zeigt Heidelberg, wie sich Produktionsdaten intelligent nutzen lassen – etwa zur Performanceoptimierung, Prozessintegration oder Fehlerprävention. Kunden erhalten konkrete Einblicke in datengetriebene Lösungen, die unmittelbar auf ihre Geschäftsmodelle übertragbar sind.

1.000 Kundenpräsentationen jährlich

Im Home of Print finden jährlich rund 1.000 Kundenpräsentationen statt. In diesen können Druckbetriebe ihre eigenen Jobs unter realen Bedingungen testen. Dabei stehen 120 Fachleute von Heidelberg mit technischem Wissen und praktischer Erfahrung zur Seite. Darüber hinaus organisiert das Unternehmen regelmäßig offene Veranstaltungen, Führungen und Schulungen für Kundinnen und Kunden sowie für Besucher aus Ausbildung, Forschung und Industrie. Neben dem Standort Wiesloch-Walldorf betreibt Heidelberg weitere Kundenzentren in den USA, China, Japan, Indonesien und der Schweiz.

„Mit dem Home of Print machen wir erlebbar, was es bedeutet, als End-to-End-Systemanbieter im Verpackungsdruck zu agieren“, so Dr. David Schmedding, Vorstand Technologie & Vertrieb. „Wir bieten nicht nur Spitzentechnologie, sondern vernetzte Lösungen, die unseren Kunden helfen, ihre Produktivität und Wettbewerbsfähigkeit nachhaltig zu steigern.“