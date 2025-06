Faller Packaging startet Faltschachtelproduktion in Horsens

Wachstum in Dänemark

Im Spätsommer 2025 beginnt Faller Packaging mit der Faltschachtelherstellung am neuen Standort im dänischen Horsens. Damit setzt das Unternehmen ein Vorhaben um, das bereits im April 2023 angekündigt wurde: den Aufbau einer zusätzlichen Produktionsstätte für die nordische Region. Ziel ist es, die wachsende Nachfrage zuverlässig zu bedienen.

Mit dem neuen Werk ergänzt Faller Packaging den bestehenden Standort im dänischen Hvidovre und reagiert damit gezielt auf den steigenden Bedarf an Pharmaverpackungen der Region im Norden Europas. Geplant ist, die Gesamtkapazität in Dänemark auf rund 900 Millionen Stück pro Jahr zu steigern. Allein in Horsens will der Packmittelhersteller bis zu 600 Millionen Faltschachteln jährlich fertigen.

Die Entscheidung für die zweite Niederlassung ist Teil der Wachstumsstrategie für den Geschäftsbereich Faltschachteln der Faller Packaging Gruppe. Der Verpackungsspezialist hatte bereits 2023 einen 5.700 Quadratmeter großen Gebäudekomplex in Horsens übernommen und umfassend modernisiert. Die Fertigung geht nun stufenweise in Betrieb – die zukünftigen Mitarbeitenden werden zuvor umfassend in Hvidovre eingearbeitet.

Mehr Kapazität, mehr Kundennähe

„Die neue Fabrik ist schlank, vereint Effizienz und Qualität. Das ermöglicht uns nicht nur eine deutliche Kapazitätserweiterung, sondern stärkt auch unseren Kundenservice vor Ort“, erklärt der Geschäftsführer der dänischen Gesellsaft Christian Holmskov. Ein großer Vorteil im neuen Werk: Die modernen Vollformat-Druckmaschinen ermöglichen einen viel höheren Output pro Bogen als die bisher eingesetzte Halbformattechnik.

Beide Niederlassungen – das Stammwerk in Hvidovre und das neue Werk in Horsens, arbeiten eng verzahnt – während Hvidovre neue Kundenprojekte akquiriert sowie Spezial- und Standard-Faltschachteln herstellt und veredelt, übernimmt der 250 Kilometer entfernte neue Standort Horsens die Großserien.

Für die lokalen Pharmahersteller sowie Global Player, die in der Gegend angesiedelt sind, ergeben sich mit der zweiten Niederlassung in Dänemark zahlreiche Vorteile: Faller Packaging schafft mehr Sicherheit durch kürzere Lieferzeiten, eine höhere Flexibilität in der Logistik und besseren Service. „Hinzu kommt, dass wir hier in einer Region präsent sind, die durch ein starkes industrielles Umfeld gute Voraussetzungen für weiteres Wachstum bietet“, ergänzt Christian Holmskov.