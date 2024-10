Heidelberg und Solenis starten Kooperation im Wachstumssegment Papierverpackungen

Kostengünstige Barrierebeschichtung

Die Heidelberger Druckmaschinen AG (Heidelberg) und Solenis, ein führender Anbieter von Spezialchemikalien, haben auf der Fachpack 2024 in Nürnberg eine strategische Partnerschaft im Bereich Papierverpackungen verkündet. Ziel dieser Kooperation ist die Entwicklung eines kosteneffizienten Verfahrens zur Integration von Barrierebeschichtungen für faserbasierte Verpackungen direkt in den bestehenden Rollenflexodruckprozess mit Heidelbergs Boardmaster. Diese Barrierebeschichtungen sollen verhindern, dass Wasser, Wasserdampf, heiße und kalte Flüssigkeiten sowie Öle und Fette aus Papierverpackungen austreten oder in diese eindringen.

„Die weltweit steigende Nachfrage nach nachhaltigen, kostengünstigen, recycelbaren und kompostierbaren Verpackungen macht flexible Papiere zu einem äußerst attraktiven Wachstumsmarkt für uns“, erklärt Dr. David Schmedding, Vorstand Technik & Vertrieb bei Heidelberg. „Mit der neuen Rollenflexodruckmaschine Boardmaster, die Produktionsgeschwindigkeiten von bis zu 600 Metern pro Minute und eine Verfügbarkeit von bis zu 90 Prozent erreicht, schaffen wir optimale Voraussetzungen. Durch die Zusammenarbeit mit Solenis zielen wir auf die effiziente und nachhaltige Herstellung von Verpackungslösungen für die Lebensmittelindustrie ab.“

Durchbruch bei kosteneffizienten Barrierebeschichtungen erwartet

Die kostengünstige Applikation von Barrierebeschichtungen ist entscheidend für die Qualität und Sicherheit flexibler Papierverpackungen. Im Rahmen der Kooperation arbeiten Heidelberg und Solenis daran, die Komponenten des Boardmasters, die chemische Zusammensetzung der Solenis-Barrierelacke und die gesamte Prozesstechnologie optimal aufeinander abzustimmen. Ziel ist es, Verpackungsherstellern eine Lösung zu bieten, die den Einsatz von Kunststoffen durch umweltfreundlichere Alternativen mit verbesserter Barrierefunktionalität reduziert. Das daraus entstehende Gesamtpaket soll es den Kunden ermöglichen, das Anwendungsspektrum flexibler Papiere mit optimierten Barrierefunktionen zu erweitern und gleichzeitig Kosten zu senken. Die Endprodukte sind überwiegend wiederverwendbar, recycelbar, erneuerbar und kompostierbar.

„Verpackungshersteller stehen unter wachsendem Druck, ihre Prozesse zu optimieren und gleichzeitig ambitionierte Nachhaltigkeitsziele zu erreichen“, sagt William Kuecker, Senior Director, Strategic Marketing bei Solenis. „Unsere Partnerschaft mit Heidelberg erweitert die Möglichkeiten für Hersteller von Papierverpackungen erheblich. Durch die Kombination aus modernster Drucktechnologie und innovativen, leistungsstarken Spezialbeschichtungen können sie ihre betriebliche Effizienz steigern und gleichzeitig der steigenden Nachfrage nach nachhaltigen Produkten und Prozessen gerecht werden.“

Über Solenis

Solenis, im Besitz von Platinum Equity, ist ein weltweit führender Hersteller von Spezialchemikalien, der sich auf die Bereitstellung nachhaltiger Lösungen für wasserintensive Industrien konzentriert, darunter die Zellstoff- und Papierindustrie, die institutionelle und industrielle Industrie, die Lebensmittel- und Getränkeindustrie sowie die Märkte für Schwimmbad- und Wellnesswasser. Das Produktportfolio des Unternehmens umfasst eine breite Palette von Wasseraufbereitungschemikalien, Prozesshilfsmitteln, funktionalen Additiven, Reinigungs- und Desinfektionsmitteln sowie hochmoderne Überwachungs-, Kontroll- und Abgabesysteme. Diese Technologien werden von den Kunden eingesetzt, um die betriebliche Effizienz zu steigern, die Produktqualität zu verbessern, die Anlagen zu schützen, die Umweltbelastung zu minimieren und eine sauberere und sicherere Umgebung zu schaffen. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Wilmington, Delaware/USA, verfügt über 70 strategisch günstig gelegene Produktionsstätten rund um den Globus und beschäftigt ein Team von über 16.500 Fachleuten in 130 Ländern auf sechs Kontinenten. Solenis ist ein 2024 Best Managed Company Gold Standard Preisträger.