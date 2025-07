Karri Koskela zum neuen Vorsitzenden von Flexible Packaging Europe gewählt

Flexible Verpackungen

Im Rahmen der FPE-Sommerkonferenz, die Ende Juni 2025 in Ljubljana stattfand, wurde Karri Koskela, CEO von Wipak, zum neuen Vorsitzenden des europäischen Branchenverbands Flexible Packaging Europe (FPE) gewählt. Er folgt auf Jakob A. Mosser, der das Amt in den vergangenen fünf Jahren innehatte. Michele Guala wurde in seiner Funktion als stellvertretender Vorsitzender bestätigt.

FPE vertritt über 80 Unternehmen entlang der Wertschöpfungskette flexibler Verpackungen in Europa. Angesichts regulatorischer Veränderungen, wachsender Anforderungen an Umweltstandards und sich wandelnder Marktbedingungen versteht sich der Verband als Interessenvertretung und Kooperationsplattform der Branche. Die Neuwahl steht für Kontinuität in der strategischen Ausrichtung des Verbands, verbunden mit neuen Impulsen.

Karri Koskela verfügt über mehr als 20 Jahre internationale Erfahrung im Verpackungssektor. Als CEO der Wipak Group und Wihuri Packaging ist er mit Entwicklungen in den Bereichen Innovation und Nachhaltigkeit eng vertraut. Seine Ausbildung in Umwelt- und Gesundheitstechnologie sowie sein Engagement in verschiedenen Branchenorganisationen fließen in seine neue Rolle bei FPE ein.

In seinem ersten Statement als Vorsitzender erklärte Koskela: „Ich danke für das entgegengebrachte Vertrauen. Gemeinsam mit den Mitgliedsunternehmen wollen wir die Rolle flexibler Verpackungen im Hinblick auf Kreislaufwirtschaft, Innovation und Marktentwicklung weiter ausgestalten.“ Zugleich würdigte er seinen Vorgänger Jakob Mosser für dessen Engagement in einer Zeit grundlegender Veränderungen, insbesondere im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie und der politischen Debatte um die europäische Verpackungsverordnung (PPWR).

Mit der Wahl setzt FPE den Fokus auf strategische Themen und Zusammenarbeit fort. Der Verband versteht sich weiterhin als Plattform für Austausch, Wissensvermittlung und gemeinsames Handeln zur Weiterentwicklung nachhaltiger Verpackungslösungen in Europa.