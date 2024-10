Pactiv Evergreen optimiert Produktion mit neuer Boardmaster Flexodruckmaschine

Heidelberger Druckmaschinen

Der amerikanische Verpackungskonzern Pactiv Evergreen Inc. hat kürzlich eine hochmoderne Boardmaster der Heidelberger Druckmaschinen AG erfolgreich in Betrieb genommen. Die neue Inline-Rollen-Flexodruckmaschine ist speziell für die hochvolumige Herstellung von Lebensmittel- und Getränkekartons konzipiert.

Durch ihre technischen Features trägt die Boardmaster entscheidend zur Senkung der Gesamtbetriebskosten beim Drucken, Veredeln und Weiterverarbeiten von Verpackungskartons in einem einzigen Durchgang bei:

Maximierte Maschinenverfügbarkeit: Jedes Druckwerk der Maschine verfügt über zwei Druckeinheiten. Während eine Einheit in Produktion ist, kann die zweite gleichzeitig für den nächsten Druckauftrag eingerichtet werden. Dies ermöglicht eine Maschinenverfügbarkeit von bis zu 90 Prozent.

Hohe Druckgeschwindigkeit: Die Maschine erreicht Druckgeschwindigkeiten von bis zu 600 Metern pro Minute und bietet somit höchste Effizienz für großvolumige Produktionsanforderungen.

Flexible Materialverarbeitung: Mit der Fähigkeit, Bedruckstoffe mit Grammaturen zwischen 70 und 800 Gramm pro Quadratmeter zu verarbeiten, bietet die Boardmaster höchste Flexibilität für unterschiedliche Verpackungsanforderungen.

Reduzierung von Makulatur: Der Heidelberg Intellimatch Vorstufenscanner sorgt für die vollautomatische und exakte Einstellung der Druckwerke, wodurch die Makulatur pro Jobwechsel auf wenige Meter reduziert wird.

Nachhaltigkeit: Die Maschine verfügt über ein System zur Rückgewinnung der entstehenden Warmluft, was die Energieeffizienz der Produktion weiter steigert.

Modularer Aufbau: Das System ist modular aufgebaut, wodurch es mit den Marktanforderungen mitwachsen kann. Die Konfiguration der Maschine lässt sich flexibel an veränderte Produktionsbedingungen anpassen.

Über Pactiv Evergreen

Im Jahr 2007 wurde Evergreen Packaging gegründet, als drei Unternehmen mit Expertise in der Herstellung, Formung, Abfüllung und Versiegelung von Giebelkartons zu einer Einheit fusionierten. Der Unternehmen waren ursprünglich als International Paper Beverage Packaging Division, Blue Ridge Paper Products und Cherry-Burrell bekannt.

Die Aktivitäten von Pactiv begannen 1959, als sich Central Fiber, American Boxboard und Ohio Boxboard zusammenschlossen, um die Packaging Corporation of America zu gründen, die Papiermühlen betrieb, die ausschließlich Kartonverpackungen produzierten. In den folgenden sechs Jahrzehnten tätigte das Unternehmen zahlreiche Übernahmen und entwickelte ein diversifiziertes Produktportfolio, um den sich verändernden Kundenanforderungen besser gerecht zu werden. In dieser Zeit wechselten mehrfach der Eigentümer und der Name des Unternehmens, wobei der Name Pactiv seit 1999 verwendet wird.

Bis 2020 waren Pactiv und Evergreen Packaging Teil der Reynolds Group Holdings Limited, die der Rank Group Limited gehört. Die beiden Unternehmen schlossen sich im Rahmen des Börsengangs unter dem Namen Pactiv Evergreen zusammen.

Mit über 14.000 Mitarbeitern an mehr als 50 Produktionsstandorten in Nordamerika ist Pactiv Evergreen, mit Hauptsitz in Lake Forest, Illinois/USA, eine treibende Kraft in der Verpackungsindustrie für Lebensmittel und Getränke. Im Jahr 2023 betrug der Umsatz 5,51 Mrd. US-Dollar.