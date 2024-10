Wentus vollständig in die Trioworld-Gruppe integriert und Gewinner des Deutschen Verpackungspreises

10 Millionen Euro: Investitionen in Extrusionsanlagen und neue Druckmaschine

Eine bedeutende Entwicklung in der globalen Verpackungsindustrie: Andreas Malmberg, CEO von Trioworld, und Christof Renz, Geschäftsführer von Wentus, verkündeten auf der Fachpack in Nürnberg die vollständige Integration von Wentus in die Trioworld-Gruppe. Das Unternehmen, ein führender Anbieter flexibler Verpackungslösungen mit einer 60-jährigen Erfolgsgeschichte, ist nun offiziell Teil der Trioworld-Familie. Diese Fusion stärkt die Position beider Unternehmen als Vorreiter für nachhaltige Verpackungslösungen in Europa.

Große Investitionen in den Ausbau des Standorts Höxter

Trioworld beschäftigt über 2000 Mitarbeiter und erzielt einen Umsatz von einer Milliarde Euro. Das breit gefächerte Portfolio des Unternehmens umfasst nachhaltige, flexible Folienlösungen für verschiedene Branchen, darunter Transport- und Industrieverpackungen, Lebensmittelverpackungen, sowie Anwendungen im Bereich Hygiene, Gesundheitswesen und Landwirtschaft. Mit Produktions- und Recyclingstandorten in Schweden, Deutschland, Dänemark, den Niederlanden, dem Vereinigten Königreich, Frankreich und Kanada verfolgt Trioworld aktiv das Ziel einer funktionierenden Kreislaufwirtschaft.

Anzeige

Andreas Malmberg betonte, dass Trioworld weiterhin stark in den Ausbau seiner Recyclingkapazitäten investiert, um das Angebot an PCR-basierten Verpackungslösungen zu erweitern und Innovationen voranzutreiben.

Wentus bringt ein starkes Produktportfolio mit, das Trioworlds Angebot entscheidend ergänzt. Die Expertise in Monomateriallösungen und Skinfolien wird die Innovationskraft der Gruppe weiter steigern und die Bereitstellung moderner Verpackungslösungen verbessern.

Christof Renz kündigte an, dass Trioworld über 10 Millionen Euro in den Ausbau des Standorts Höxter investieren wird. Geplant sind fünf zusätzliche Extruder sowie eine 8-Farben-Flexodruckmaschine, die die Produktionskapazität verdoppeln und das Wachstum in der DACH-Region vorantreiben sollen. Diese Investition ermöglicht es Trioworld, den regionalen Kundenstamm besser zu bedienen und gleichzeitig Innovation und Expansion zu fördern.

„Wir freuen uns sehr, Wentus in der Trioworld-Familie willkommen zu heißen“, sagte Andreas Malmberg. „Mit der Umbenennung von Wentus in Trioworld Höxter beginnt ein spannendes neues Kapitel für beide Unternehmen, die gemeinsam nachhaltige Verpackungslösungen entwickeln werden.“

Innovative Verpackungslösungen und nachhaltige Ansätze

Unter dem Markennamen Wentopro bietet Trioworld flexible Folien, die den Ressourcenverbrauch im Verpackungsprozess verringern. Ein Beispiel ist die SkinTight-Serie, hochwertige Skinfolien für frisches Fleisch, Fisch oder Geflügel, die durch niedrigere Verarbeitungstemperaturen und reduzierten Kunststoffeinsatz besonders umweltfreundlich sind.

Trioworld ist zudem führend in der Entwicklung von Ladungssicherungsfolien mit Post-Consumer-Recyclinganteilen (PCR). Mit Produkten wie der Katan-Ex Loop30, die einen 30%igen PCR-Anteil aufweist, bietet Trioworld eine nachhaltige Alternative zu herkömmlichen Verpackungsmaterialien. Auch die neue Stretch Hood Loop70, mit einem PCR-Anteil von 70%, bietet eine vergleichbare Leistung wie Folien aus Neumaterial und sorgt gleichzeitig für eine hohe Transportsicherheit. Beide Lösungen sollen dazu beitragen, den CO2-Fußabdruck der Anwender im Vergleich zu traditionellen Verpackungen erheblich zu reduzieren.

Gewinner des Deutschen Verpackungspreises 2024

Trioworld hat mit seinen innovativen Lösungen nicht nur die Integration von Wentus gefeiert, sondern auch den Deutschen Verpackungspreis 2024 in der Kategorie Nachhaltigkeit gewonnen. Ausgezeichnet wurde eine neuartige Kunststoffverpackung für Feuchttücher, die aus recycelten Materialien, einschließlich Getränkekartons und PCR-LDPE, hergestellt wird. Diese zu 100% recycelbare Verpackung, bestehend aus 35% PCR-LDPE, ist die erste ihrer Art in Deutschland und kann vollständig über bestehende Abfallsysteme recycelt werden.

Diese bahnbrechende Entwicklung unterstreicht Trioworlds Engagement für nachhaltige Lösungen und ihre proaktive Vorbereitung auf zukünftige EU-Vorschriften für Verpackungen und Verpackungsabfälle. In Zusammenarbeit mit der Saperatec GmbH arbeitet Trioworld an innovativen Verfahren zur Rückgewinnung hochwertiger Sekundärrohstoffe aus Verbundverpackungen. Der Standort Höxter spielt dabei eine Schlüsselrolle bei der Extrusion des recycelten Materials.

Über die Trioworld-Gruppe

Trioworld zählt zu den führenden Anbietern von Hochleistungskunststofffolien und bietet Lösungen für verschiedene Industrien, darunter Verbraucher- und Industrieverpackungen, Landwirtschaft sowie Hygiene- und Medizintechnik. Mit einem Jahresumsatz von 1 Milliarde Euro und rund 2.000 Mitarbeitern ist das Unternehmen ein globaler Akteur in der Verpackungsbranche. Hauptsitz ist Smålandsstenar, Schweden, mit Produktions- und Recyclingstandorten in Europa und Nordamerika. Trioworlds Produkte werden weltweit verkauft und tragen aktiv zur Entwicklung nachhaltiger Verpackungslösungen bei.