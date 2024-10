Coveris schließt den Kunststoffkreislauf und erhält dafür den Green Packaging Star Award

ReCover - eine Technologie zur Druckfarbenentfernung

Mit seinem neuesten Geschäftsfeld ReCover und einem Recyclingverfahren verwandelt der Verpackungshersteller Coveris bedruckte Folien in hochwertiges Rezyklat und schließt damit den Kunststoffkreislauf. Dieses nachhaltige Produktionsverfahren wurde auf der FachPack in Nürnberg mit dem renommierten Green Packaging Star Award ausgezeichnet.

Mit ReCover gewann Coveris den Green Packaging Star Award in der Kategorie „Umweltfreundlicher Produktionsprozess“. Der Verpackungshersteller hat sich bereits im Rahmen seiner vor zwei Jahren mit dem Green Packaging Star Award ausgezeichneten ‚No Waste‘-Nachhaltigkeitsstrategie zum Ziel gesetzt, Abfälle jeglicher Art zu vermeiden. Der Ende 2022 gegründete Geschäftsbereich ReCover bündelt die Recyclingaktivitäten des Unternehmens und sorgt dafür, dass Kunststoff mit einem Recyclingverfahren im Kreislauf gehalten wird.

Wegweisendes Verwertungsverfahren

Kernstück von ReCover ist eine Technologie zur Druckfarbenentfernung. Wenn bedruckte Folien granuliert werden, ist das Recyclingergebnis nicht optimal. Denn Druckfarbenreste führen automatisch zu einem minderwertigen Rezyklat. Für ein qualitativ hochwertiges Ergebnis braucht es daher Lösungen, die eine Verunreinigung des Rezyklats durch Druckfarbe verhindert. ReCover ermöglicht die Herstellung eines hochwertigen Rezyklats (ReGen genannt) aus Produktionsabfällen, die eine nachhaltige Alternative zu neuen Rohstoffen darstellt und nach Aussage von Coveris ohne Qualitätsverlust wieder zu Verpackungsfolien verarbeitet werden kann.

Über Coveris

Coveris ist ein führendes europäisches Verpackungsunternehmen. Es stellt für einige der angesehensten Marken weltweit flexible Verpackungslösungen her, die eine Vielzahl an Produkten schützen: von Lebensmitteln über Tierfutter, medizinischen Gütern, bis hin zu industriellen und landwirtschaftlichen Produkten. Coveris ist in drei Geschäftsbereiche organisiert, die sich jeweils auf Folien (Films), flexible Verpackung (Flexibles) und Papierverpackungen (Paper) konzentrieren. Gemeinsam mit ihren Kunden entwickelt Coveris laufend neue, attraktive und nachhaltige Verpackungen, die ganz im Zeichen der No Waste-Nachhaltigkeitsvision des Unternehmens stehen. Ganz im Rahmen dieser Vision, hat Coveris kürzlich ReCover gegründet. Einen eigenen Geschäftsbereich, der alle Schritte der Abfallbeschaffung und -verarbeitung sowie des Kunststoffrecycling bündelt und damit den Kunststoffkreislauf schließt. Mit Sitz in Wien, unterhält Coveris 30 Niederlassungen mit insgesamt 4.000 Mitarbeitern in der EMEA-Region.