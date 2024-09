Leeb Flexibles erhält Deutschen Verpackungspreis für recyclingfähigen Weichkäsewickler

Flexible Verpackungen

Die Leeb Flexibles GmbH & Co. KG wurde auf der Fachpack in Nürnberg mit dem renommierten Deutschen Verpackungspreis 2024 in der Kategorie Nachhaltigkeit ausgezeichnet.

Mit ihrem innovativen Produkt PureWrapPP, dem ersten sortenreinen und recyclingfähigen Weichkäsewickler, konnte das Unternehmen die Jury des Deutschen Verpackungsinstituts e. V. überzeugen und erhielt diese bedeutende Anerkennung.

Leeb Flexibles ist äußerst stolz auf diese Auszeichnung, die nicht nur das Engagement für Nachhaltigkeit würdigt, sondern auch den Innovationsgeist des Unternehmens widerspiegelt. PureWrapPP stellt einen entscheidenden Schritt in Richtung einer umweltfreundlicheren Verpackungslösung dar und zeigt, dass Qualität und Nachhaltigkeit Hand in Hand gehen können.

Der Deutsche Verpackungspreis zählt zu den angesehensten Auszeichnungen in der Verpackungsindustrie und honoriert herausragende Leistungen und Entwicklungen in verschiedenen Kategorien. Mit PureWrapPP hat Leeb Flexibles ein Produkt entwickelt, das die Anforderungen des Marktes an eine nachhaltige Verpackung erfüllt und gleichzeitig die Frische und Qualität von Weichkäse garantiert.

Ein besonderer Dank gilt dem gesamten Team von Leeb Flexibles sowie den Industriepartnern, die maßgeblich zur Entwicklung dieser innovativen Lösung beigetragen haben.

Leeb Flexibles wird auch weiterhin an der Entwicklung nachhaltiger Verpackungslösungen arbeiten, um den Anforderungen von Kunden und Umwelt gerecht zu werden.