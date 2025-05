Bischof+Klein mit Best Managed Companies Award 2025 ausgezeichnet

Flexibible Verpackungen

Der Folien- und Verpackungsspezialist Bischof+Klein zählt zu den Preisträgern des renommierten „Best Managed Companies Award 2025“. CEO Dr. Tobias Lührig nahm die Auszeichnung gemeinsam mit CSO Erik Edelmann im Rahmen einer feierlichen Gala in Frankfurt entgegen.

„Verpackung ist für uns weit mehr als eine schützende Hülle – sie bewahrt Werte, kommuniziert mit Konsumenten, schont Ressourcen und fördert die Kreislaufwirtschaft. Dafür engagieren wir uns mit Leidenschaft und Weitblick“, betonte Dr. Lührig in seiner Dankesrede.

Markus Seiz, Director bei Deloitte Private und Leiter des Best Managed Companies Programms, würdigte die Ausgezeichneten: „Unternehmen wie Bischof+Klein stehen beispielhaft für exzellente Unternehmensführung. Ihr Erfolg beruht auf einem tragfähigen Geschäftsmodell, einer starken Unternehmenskultur und dem Mut zur Innovation. Als Vordenker und Impulsgeber haben sie diese Auszeichnung mehr als verdient.“

Der Best Managed Companies Award ist ein international anerkanntes Qualitätssiegel für hervorragend geführte mittelständische Unternehmen. Das Programm wurde in den 1990er-Jahren von Deloitte in Kanada initiiert und ist heute in über 45 Ländern etabliert.

Bischof+Klein gehört zu den führenden europäischen Herstellern flexibler Verpackungslösungen aus Kunststoff. Das mehrfach mit dem WorldStar Packaging Award (2023, 2024, 2025) ausgezeichnete Unternehmen fertigt hochentwickelte Industrie- und Konsumverpackungen sowie technische Folien für Kunden unterschiedlichster Branchen.

Mit rund 2.800 Mitarbeitenden an fünf Produktionsstandorten in Deutschland, Frankreich, Großbritannien und Polen sowie einem internationalen Vertriebsnetz erwirtschaftet Bischof+Klein einen Jahresumsatz von rund 600 Millionen Euro.

Ein Herzstück der Innovationsstrategie ist das firmeneigene Entwicklungszentrum am Stammsitz Lengerich. Hier arbeiten Kunststoffingenieure, Maschinenbauer, Rohstoffpartner und Kunden eng zusammen – mit einem gemeinsamen Ziel: nachhaltige Verpackungslösungen für eine funktionierende Kreislaufwirtschaft.