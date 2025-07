Digitales Eindrucken im erweiterten Format

Mehr Flexibilität für bestehende Druckprozesse

Der Einsatz von Hochgeschwindigkeits-Inkjetdruck kann das Leistungsspektrum konventioneller Druckanlagen erweitern, ohne dass eine vollständige Investition in eine Digitaldruckmaschine erforderlich ist. Für Druckunternehmen, die ihre Produktionsumgebung an veränderte Markt- und Kundenanforderungen anpassen möchten, bietet die Inkjet-Eindrucktechnologie eine praxisnahe Lösung.

Die Kodak Prosper-Eindrucksysteme lassen sich in bestehende Offset-, Flexo- oder Tiefdruckmaschinen ebenso integrieren wie in Weiterverarbeitungsanlagen. Damit können analoge Produktionslinien um digitale Funktionen ergänzt werden – etwa für personalisierte Direktwerbung, Verpackungen mit variablen Informationen oder Marketingmaterialien mit wechselnden Inhalten. Die Systeme ermöglichen das Einfügen individueller Daten in statische Drucklayouts und schaffen neue Anwendungsmöglichkeiten bei gleichzeitiger Nutzung vorhandener Infrastruktur.

Erweiterte Druckbreiten für individuelle Anforderungen

Die Kodak Prosper Print Bar erweitert die technischen Möglichkeiten des digitalen Eindruckens um zusätzliche Breite und Flexibilität. Die Druckbreite lässt sich mithilfe mehrerer Druckköpfe in 105-mm-Schritten anpassen und erlaubt Druckgeschwindigkeiten bis zu 300 Metern pro Minute. Ein integrierter Farbpasser reduziert Makulatur und Nachdrucke, während die Smart-Stitch-Funktion für gleichmäßige Qualität über die gesamte Druckbreite sorgt.

Die Lösung ist in vorkonfigurierten Versionen für einfarbigen und CMYK-Druck sowie in kundenspezifischen Varianten erhältlich und eignet sich für unterschiedliche Anwendungen.

Technologie und Materialien im Zusammenspiel

Die eingesetzten Druckköpfe basieren auf der Kodak Stream Inkjet-Technologie und verwenden Ektacolor Tinten, die durch präzise Tropfenplatzierung auch auf anspruchsvollen Materialien eine gleichmäßige Farbabdeckung ermöglichen. Das patentierte Nanopartikel-Mahlverfahren von Kodak erzeugt Pigmente mit einem Durchmesser von unter 50 Nanometern – eine Voraussetzung für stabile Farbwiedergabe und widerstandsfähige Druckbilder. Die Tinten sind sowohl in pigment- als auch in farbstoffbasierter Ausführung erhältlich und lassen sich mit den Kodak Optimax Primern kombinieren, um Haftung und Bildqualität weiter zu verbessern. Der Einsatz vorbehandelter Bedruckstoffe ist damit nicht mehr zwingend erforderlich.

Zusätzlich sind die Tinten so formuliert, dass sie nur geringe Mengen an Feuchthaltemitteln enthalten und deinkbar sind – ein Vorteil im Hinblick auf Umweltverträglichkeit und Recycling.

Integration aus einer Hand

Kodak liefert die Komponenten der Lösung aus einer Quelle – von der print bar über Druckköpfe, Controller und Software bis hin zu Tinten und Primern. Ergänzt wird das Angebot durch langjährige Erfahrung im Bereich des kontinuierlichen Hochgeschwindigkeits-Inkjetdrucks.

Mit einer Prosper Print Bar lassen sich bestehende Drucklinien um digitale Anwendungen erweitern, ohne die vorhandene Infrastruktur grundlegend zu verändern. Für Unternehmen entsteht so ein möglicher Einstieg in den hybriden oder digitalen Produktionsdruck – bei Bedarf auch mit Perspektive auf eine spätere Investition in eine vollständige Prosper-Digitaldruckmaschine.