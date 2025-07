Siegwerk eröffnet neuen Standort in Dubai und stärkt regionale Präsenz

UV-Druckfarben

Der Druckfarbenhersteller Siegwerk hat einen neuen Standort in Dubai eröffnet und baut damit seine Aktivitäten im Nahen Osten weiter aus. Die neue Niederlassung, bestehend aus einem Büro und einem Lager, soll die regionale Logistik verbessern und die Nähe zu Kundinnen und Kunden in der Region erhöhen.

„Die Nachfrage nach funktionalen und umweltverträglichen Verpackungslösungen nimmt im Nahen Osten weiter zu. Mit dem Standort in Dubai schaffen wir die Voraussetzungen, um unsere Kundschaft schneller und gezielter zu unterstützen“, sagt Stefan Rosenberg, Vertriebsleiter der Business Unit Narrow Web bei Siegwerk. „Ziel ist es, Lösungen bereitzustellen, die den wachsenden Anforderungen in Bezug auf Regulierung und Nachhaltigkeit entsprechen.“

Ein Schwerpunkt liegt auf der LED-Dual-Cure-Technologie, die eine energieeffizientere Aushärtung von Druckfarben ermöglicht. Siegwerk entwickelt seit vielen Jahren UV- und LED-härtende Systeme, die kontinuierlich an neue Rohstoffe und Technologien angepasst werden. Die Produktreihe SICURA Nutriflex LEDTec ist für migrationsarme Anwendungen im Lebensmittel-, Pharma- und Hygienebereich vorgesehen. Für konventionelle Etikettenanwendungen wie PSL oder Sleeves kommt die SICURA Flex Dual Cure zum Einsatz. Beide Systeme sind sowohl für LED- als auch UV-Härtung geeignet und entsprechen geltenden Vorschriften, darunter der deutschen Druckfarbenverordnung.

Die verwendeten Farbsysteme sollen den Energieverbrauch senken, CO₂-Emissionen reduzieren und die Recyclingfähigkeit von Verpackungsmaterialien verbessern.

„Die Rahmenbedingungen für Verpackungsdruckereien im Nahen Osten verändern sich. Themen wie Ressourcenschonung und regulatorische Anforderungen gewinnen an Bedeutung“, so Rosenberg. „Mit unserer lokalen Struktur können wir Betriebe bei der Umstellung auf LED-Härtung begleiten – eine Technologie, die angesichts steigender Energiekosten und wachsender Umweltanforderungen zunehmend in den Fokus rückt.“ Nach Unternehmensangaben kann der Energieverbrauch mit LED-Systemen um bis zu 50 Prozent gesenkt werden.